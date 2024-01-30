Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νέα Υόρκη: Δύο αδέρφια ομογενείς ετοίμαζαν επιθέσεις - Είχαν λίστα με στόχους και οπλοστάσιο

Στο σπίτι του Άντριου και του Άντζελο Χατζηαγγελής στην Αστόρια βρέθηκαν όπλα, αυτοσχέδιος οπλισμός

ηπα

Βαριές κατηγορίες για παράνομη οπλοκατοχή και όχι μόνο, με την αστυνομική έρευνα να εστιάζει και σε πιθανή περαιτέρω εμπλοκή σε οργάνωση επιθέσεων εναντίον συγκεκριμένων προσώπων, αντιμετωπίζουν δυο αδέρφια ομογενείς, όπως ανακοίνωσε η Γενική Εισαγγελέας του Κουίνς, Μελίντα Κατζ (Melinda Katz).

HATZIANGELIS

Ειδικότερα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ραδιοφωνικού σταθμού WABC, η Αστυνομία της Νέας Υόρκης προχώρησε στην σύλληψη των αδερφών Ανδρέα και Άγγελου Χατζηαγγελή (Andrew and Angelo Hatziagelis), ηλικίας 39 και 51 ετών αντίστοιχα, στην κατοχή των οποίων βρέθηκε ένας σημαντικός όγκος αυτοσχέδιου οπλισμού, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για «καταστροφικά πλήγματα».

HATZIANGELIS

Τα δύο αδέρφια αναμένεται να οδηγηθούν στο δικαστήριο στις 15 Φεβρουαρίου και αντιμετωπίζουν ποινή κάθειρξης 25 ετών έκαστος σε περίπτωση που καταδικαστούν. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΗΠΑ συλλήψεις Επίθεση Νέα Υόρκη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark