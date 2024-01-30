Βαριές κατηγορίες για παράνομη οπλοκατοχή και όχι μόνο, με την αστυνομική έρευνα να εστιάζει και σε πιθανή περαιτέρω εμπλοκή σε οργάνωση επιθέσεων εναντίον συγκεκριμένων προσώπων, αντιμετωπίζουν δυο αδέρφια ομογενείς, όπως ανακοίνωσε η Γενική Εισαγγελέας του Κουίνς, Μελίντα Κατζ (Melinda Katz).

Ειδικότερα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ραδιοφωνικού σταθμού WABC, η Αστυνομία της Νέας Υόρκης προχώρησε στην σύλληψη των αδερφών Ανδρέα και Άγγελου Χατζηαγγελή (Andrew and Angelo Hatziagelis), ηλικίας 39 και 51 ετών αντίστοιχα, στην κατοχή των οποίων βρέθηκε ένας σημαντικός όγκος αυτοσχέδιου οπλισμού, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για «καταστροφικά πλήγματα».

Τα δύο αδέρφια αναμένεται να οδηγηθούν στο δικαστήριο στις 15 Φεβρουαρίου και αντιμετωπίζουν ποινή κάθειρξης 25 ετών έκαστος σε περίπτωση που καταδικαστούν.

Πηγή: skai.gr

