Πέντε άμαχοι νεκροί σε βομβαρδισμούς της Ρωσίας στην Ουκρανία

Ρωσικοί βομβαρδισμοί στη βόρεια Ουκρανία είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άνθρωποι σε δυο χωριά στην περιφέρεια Σούμι, που γειτονεύει με τη Ρωσία, ενώ γυναίκα σκοτώθηκε σε νέα ρωσική επίθεση στην ανατολική Ουκρανία, στην πόλη-οχυρό Αβντιίβκα, μεγάλο μέρος της οποίας έχει πλέον μετατραπεί σε συντρίμμια, σύμφωνα με ανακοινώσεις των τοπικών αρχών.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυρά ολμοβόλων εναντίον του ενός από τα χωριά, ενώ ο τέταρτος σε βομβαρδισμό σε δεύτερη κοινότητα, σύμφωνα με τις αρχές της περιφέρειας Σούμι, που λένε πως οι ρωσικές επιθέσεις είναι στην πράξη καθημερινές.

Στην Αβντιίβκα, κοντά στη γραμμή του μετώπου, γυναίκα σκοτώθηκε χθες το απόγευμα σε ρωσικό βομβαρδισμό, μετέδωσε το ουκρανικό κρατικό δίκτυο Suspilne.

Η πόλη είχε τεθεί υπό τον έλεγχο των φιλορώσων αυτονομιστών για σύντομο χρονικό διάστημα το 2014, αλλά ανακαταλήφθηκε από τον ουκρανικό στρατό, που τη μετέτρεψε σε οχυρό. Παραμένει σε ουκρανικά χέρια, παρά τις ρωσικές επιχειρήσεις για την κατάληψή της από τα μέσα Οκτωβρίου. Στην Αβντιίβκα δεν είναι άθικτο πλέον σχεδόν κανένα κτίριο.

Το γενικό επιτελείο στο Κίεβο διαβεβαίωσε χθες πως αποκρούστηκαν 13 ρωσικές επιθέσεις στην Αβντιίβκα σε 24 ώρες.

Ουκρανοί αξιωματούχοι λένε πως η δραστηριότητα των ρωσικών στρατευμάτων εντείνεται σε διάφορα σημεία κατά μήκος του αχανούς μετώπου, μήκους 1.000 και πλέον χιλιομέτρων, στην ανατολική και στη νότια Ουκρανία.

Στην άλλη πλευρά, ο επικεφαλής της διορισμένης από τη Μόσχα ηγεσίας της περιφέρειας Ντανιέτσκ, ο Ντένις Πουσίλιν, ανακοίνωσε μέσω Telegram χθες πως τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σε ουκρανικό βομβαρδισμό με ρουκέτες Γκραντ —σοβιετικής κατασκευής— στην ομώνυμη πρωτεύουσά της, μεγάλη πόλη της Ντανμπάς (της ανατολικής Ουκρανίας). Πρόσθεσε πως υπέστησαν ζημιές δυο πολυκατοικίες και τουλάχιστον τρεις πολιτικές υποδομές.

Η πόλη, περίπου είκοσι χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετώπου, βομβαρδίζεται συχνά από τον ουκρανικό στρατό. Την 21η Ιανουαρίου, βομβαρδισμός σε αγορά της πόλης είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν 27 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 25· επρόκειτο για έναν από τους βαρύτερους απολογισμούς μετά το ξέσπασμα του πολέμου, τον Φεβρουάριο του 2022. Τη νύχτα της πρωτοχρονιάς, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δεκατρείς τραυματίστηκαν στην πόλη, ανάμεσά τους δημοσιογράφοι, σύμφωνα με τις αρχές της περιφέρειας που η Μόσχα λέει πως έχει προσαρτήσει, κάτι που δεν αναγνωρίζει η διεθνής κοινότητα.

Στο ρωσικό έδαφος, γυναίκα τραυματίστηκε χθες όταν οβίδες του ουκρανικού πυροβολικού έπληξαν σπίτια κοντά στα σύνορα, ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης της Μπιέλγκοροντ Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

