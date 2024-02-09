Ρωσικά στρατεύματα εισήλθαν στην πόλη Αβντιίβκα όπου μαίνονται οι μάχες, ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός

Ρωσικά στρατεύματα εισήλθαν στην πόλη Αβντιίβκα της ανατολικής Ουκρανίας, που πολιορκείται από τα μέσα Οκτωβρίου, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ο ουκρανικός στρατός, συμπληρώνοντας πως μαίνονται μάχες στην περιοχή.

Οι ρωσικές δυνάμεις επιχειρούν να καταλάβουν την Αβντιίβκα, στην οποία βρίσκεται ένα μεγάλο εργοστάσιο οπτάνθρακα και η οποία θεωρείται πύλη προς την κατεχόμενη πόλη Ντονέτσκ, 20 χιλιόμετρα ανατολικότερα.

«Μπορώ να το επιβεβαιώσω. Ναι, υπάρχουν συγκρούσεις εντός της πόλης», είπε ο εκπρόσωπος του ουκρανικού στρατού Ντμίτρο Λίχοβι στην κρατική τηλεόραση. Υποστήριξε ότι ρωσικά στρατεύματα έχουν συγκεντρωθεί βόρεια της πόλης, επιδιώκοντας να αποκόψουν τη μοναδική οδό ανεφοδιασμού των ουκρανικών δυνάμεων που υπερασπίζονται την Αβντιίβκα. Χαρακτήρισε πάντως την κατάσταση «δύσκολη, αλλά ελεγχόμενη».

Ο δήμαρχος Βιτάλι Μπαράμπας είπε ότι στην Αβντιίβκα απομένουν πλέον 941 κάτοικοι από τους περίπου 32.000 που είχε η πόλη προπολεμικά. Η Αβντιίβκα είχε τεθεί υπό τον έλεγχο φιλορώσων αυτονομιστών για σύντομο χρονικό διάστημα το 2014, αλλά ανακαταλήφθηκε από τον ουκρανικό στρατό, που τη μετέτρεψε σε οχυρό. Σε δηλώσεις του στην ουκρανική τηλεόραση, ο Μπαράμπας δεν είχε κρύψει νωρίτερα την ανησυχία του διότι η κατάσταση γινόταν όλο και πιο δύσκολη για τα στρατεύματα που υπερασπίζονταν την πόλη του.

Ενδεχόμενη κατάληψη της Αβντιίβκα θα χαιρετιστεί από το Κρεμλίνο ενόψει των εκλογών του επόμενου μήνα στη Ρωσία στις οποίες ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θεωρείται στην πράξη βέβαιο πως θα εξασφαλίσει την επανεκλογή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

