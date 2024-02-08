Ικανοποίηση Μπάιντεν για το πόρισμα του ειδικού εισαγγελέα για τα διαβαθμισμένα έγγραφα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν εξέφρασε σήμερα την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο ειδικός εισαγγελέας ολοκλήρωσε την έρευνα για τον χειρισμό διαβαθμισμένων εγγράφων χωρίς να του απαγγείλει κατηγορίες, υπογραμμίζοντας ότι «το θέμα θεωρείται λήξαν».

Πρόκειται για έγγραφα που έφεραν διαβάθμιση «άκρως απόρρητο» και αφορούσαν την περίοδο που ο Τζο Μπάιντεν ήταν αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, τα οποία βρέθηκαν το 2022 στην κατοικία του στο Ντέλαγουερ και σε γραφείο που χρησιμοποιούσε παλαιότερα.

«Χάρηκα που είδα ότι κατέληξε στο συμπέρασμα που ανέκαθεν πίστευα ότι θα κατέληγε: ότι δεν θα απαγγέλλονταν κατηγορίες σε αυτήν την υπόθεση και πλέον το θέμα θεωρείται λήξαν», αναφέρει ο πρόεδρος Μπάιντεν σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Λευκό Οίκο.

«Συνεργάστηκα πλήρως, δεν έθεσα εμπόδια και δεν επεδίωξα χρονοτριβές. Μάλιστα, ήμουν τόσο αποφασισμένος να παρέχω στον ειδικό εισαγγελέα όλα όσα χρειαζόταν που κατέθεσα αυτοπροσώπως επί πέντε ώρες, σε διάστημα δύο ημερών, στις 8 και 9 Οκτωβρίου του περασμένου έτους, παρόλο που το Ισραήλ είχε μόλις δεχθεί επίθεση και βρισκόμουν εν μέσω του χειρισμού μιας διεθνούς κρίσης», συμπλήρωσε ο αμερικανός πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

