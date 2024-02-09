Κάπου τριάντα ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο εναντίον του Ισραήλ

Περίπου τριάντα ρουκέτες εκτοξεύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης προς Παρασκευή από τον νότιο Λίβανο εναντίον του βόρειου Ισραήλ, έκανε γνωστό ο ισραηλινός στρατός.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έγιναν περίπου 30 εκτοξεύσεις (σ.σ. ρουκετών) από τον Λίβανο εναντίον των τομέων Άιν Ζεϊτίμ και Νταλτόν στο βόρειο Ισραήλ», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού ερωτηθείς σχετικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.