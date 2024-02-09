Λογαριασμός
Κάπου τριάντα ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο εναντίον του Ισραήλ

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έγιναν περίπου 30 εκτοξεύσεις (σ.σ. ρουκετών) από τον Λίβανο εναντίον των τομέων Άιν Ζεϊτίμ και Νταλτόν στο βόρειο Ισραήλ», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού ερωτηθείς σχετικά.

Περίπου τριάντα ρουκέτες εκτοξεύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης προς Παρασκευή από τον νότιο Λίβανο εναντίον του βόρειου Ισραήλ, έκανε γνωστό ο ισραηλινός στρατός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: ρουκέτες Ισραήλ Λίβανος
