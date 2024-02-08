Ο διοικητής της NASA θα επισκεφθεί τη Σόφια

Τη δεύτερη ημέρα της επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον, ο υπουργός Οικονομικών Ασέν Βασίλεφ επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία της Εθνικής Υπηρεσίας Αεροναυπηγικής και Διαστήματος των ΗΠΑ (NASA). Εκεί συναντήθηκε με τον διοικητή της NASA Μπιλ Νέλσον στον οποίο απηύθυνε πρόσκληση εκ μέρους της κυβέρνησης να επισκεφθεί τη Βουλγαρία.

Ο Νέλσον επιβεβαίωσε ότι θα επισκεφθεί τη Βουλγαρία τον Οκτώβριο του 2024, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Οικονομικών.

Στη συνάντησή τους ο Βασίλεφ και ο Νέλσον συζήτησαν τις ευκαιρίες για εμβάθυνση της επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ Βουλγαρίας και NASA.

"Η Βουλγαρία έχει εταιρίες, τεχνολογίες και παράδοση στο διάστημα που μπορούν να είναι εξαιρετικά χρήσιμες", είπε ο υπουργός Οικονομικών.

Υπενθύμισε ότι τον Νοέμβριο του 2023 η Βουλγαρία εντάχθηκε στη συμφωνία Artemis -- ένα πρόγραμμα της NASA, στο οποίο συμμετέχουν 34 κυβερνήσεις, που εργάζονται για την επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη και την επέκταση της εξερεύνησης του διαστήματος στον Άρη και σε άλλα διαστημικά αντικείμενα.

Ο Μπιλ Νέλσον δήλωσε ότι ανυπομονεί να επισκεφθεί τη Σόφια το φθινόπωρο. Ηγείται της NASA από τον Μάιο του 2021. Στη μακρά σταδιοδρομία του ως βουλευτής και γερουσιαστής, συνέταξε μια σειρά νόμων που σχετίζονται με την επιστήμη και το διάστημα.

Θεωρείται ένας από τους διαμορφωτές του εθνικού διαστημικού προγράμματος των ΗΠΑ, υπέρμαχος της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και υποστηρικτής των προγραμμάτων εκπαίδευσης στην υψηλή τεχνολογία.

Το 1986 εκπαιδεύτηκε και πέταξε με το πλήρωμα του διαστημικού λεωφορείου Κολούμπια. Νωρίτερα σήμερα, ο Βασίλεφ και ο υπουργός Οικονομίας Μπόγκνταν Μπογκντάνοφ συζήτησαν τις δυνατότητες που υπάρχουν για αμερικανικές επενδύσεις και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στη Βουλγαρία με εκπροσώπους κορυφαίων αμερικανικών εταιριών TESLA, Honeywell, Northrop-Grumman, Lockheed Martin, FedEx, C4V.

Οι δύο υπουργοί συμμετείχαν επίσης στον εορτασμό των 40 χρόνων του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Οι αμερικανικές επιχειρήσεις εξέφρασαν ενδιαφέρον για επενδύσεις στους τομείς της υψηλής τεχνολογίας, της ενέργειας, της καινοτομίας, των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και ιατρικών προϊόντων και στη στρατιωτική βιομηχανία της Βουλγαρίας.

"Οι αμερικανικές επιχειρήσεις είναι ευπρόσδεκτες στη Βουλγαρία εάν αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά εάν χρειάζεστε φθηνό εργατικό δυναμικό, καλύτερα να μείνετε στη χώρα σας", είπε ο Βασίλεφ στους εκπροσώπους μεγάλων εταιριών. Επισήμανε τα επενδυτικά πλεονεκτήματα της Βουλγαρίας, τονίζοντας ότι για πρώτη φορά η σημερινή κυβέρνηση άρχισε να στηρίζει Βούλγαρους και ξένους επενδυτές για κεφαλαιουχικά έργα με τη μέγιστη κρατική ενίσχυση που επιτρέπεται από την ΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

