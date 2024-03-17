Δεκάδες Ρώσοι συνέρρευσαν στον τάφο του Αλεξέι Ναβάλνι στη Μόσχα σήμερα Κυριακή προκειμένου να ψηφίσουν συμβολικά υπέρ του πολιτικού της αντιπολίτευσης κατά την τελευταία ημέρα των ρωσικών προεδρικών εκλογών, σύμφωνα με τηλεοπτικές εικόνες.

Ο Ναβάλνι, ο πιο σφοδρός εγχώριος επικριτής του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, πέθανε τον περασμένο μήνα σε φυλακή στην Αρκτική. Οι συνεργάτες του κατηγορούν τον Πούτιν ότι τον δολοφόνησε, κάτι που το Κρεμλίνο αρνείται. Ο Σεργκέι Ναρίσκιν, ο επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας εξωτερικής κατασκοπείας SVR, είπε πως ο Ναβάλνι πέθανε από φυσικά αίτια.

Muscovites today are placing flowers on the grave of Alexei Navalny. Messages, too. Written on one piece of paper: “This is the candidate we wanted.” pic.twitter.com/V8uJW4fz38 — Steve Rosenberg (@BBCSteveR) March 17, 2024

Ο Ναβάλνι τάφηκε στο κοιμητήριο Μπορίσοφσκογιε στη νότια Μόσχα την 1η Μαρτίου, δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη των προεδρικών εκλογών οι οποίες αναμένεται ευρέως πως θα δώσουν εύκολα στον Πούτιν άλλα έξι χρόνια στην εξουσία.

Some Russians have been taking their presidential ballots to Alexey Navalny’s grave, writing in the opposition leader’s name and placing them in the mountain of flowers that mourners continue to bring, two weeks after Navalny’s funeral. Video from @smirusnews pic.twitter.com/wnT0PMvnS0 — Meduza in English (@meduza_en) March 17, 2024

Σήμερα, εικόνες βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τη Novaya Gazeta Europe και άλλα μέσα ενημέρωσης, δείχνουν δεκάδες υποστηρικτές του Ναβάλνι στον τάφο του πάνω στον οποίο τοποθέτησαν διάφορα ως φόρο τιμής.

"Επιλέγουμε εσένα", ανέφερε ένα μήνυμα. Επίσημα ψηφοδέλτια τα οποία είχαν τροποποιηθεί ώστε να περιλάβουν το όνομα του Ναβάλνι στον κατάλογο των υποψηφίων με ένα 'τικ' δίπλα σε αυτό, ήταν επίσης εμφανή.

Άνθρωποι φαίνονταν επίσης να αφήνουν λουλούδια στον τάφο του Ναβάλνι, πάνω στον οποίο ορθωνόταν ήδη μια στοίβα λουλούδια.

One of the most common ways voters spoiled their ballots was by writing Alexey Navalny’s name on them in an act of protest against his murder and a fitting tribute to his memory pic.twitter.com/zSXJi1BuES — Mikhail Khodorkovsky (@khodorkovsky_en) March 16, 2024

Ο Αλεξέι Ναβάλνι αντιστέκεται μετά θάνατον στον Ρώσο πρόεδρο… Χιλιάδες άνθρωποι εμφανίστηκαν σήμερα Κυριακή σε εκλογικά τμήματα σε όλη τη Ρωσία προκειμένου να λάβουν μέρος σε αυτό που η αντιπολίτευση κατά του Κρεμλίνου δήλωσε πως είναι μια ειρηνική, συμβολική πολιτική διαμαρτυρία εναντίον της επανεκλογής του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Παράλληλα, σε μια δράση που αποκαλείται "Μεσημέρι κατά του Πούτιν", Ρώσοι που εναντιώνονται στον βετεράνο ηγέτη του Κρεμλίνου πήγαν στα εκλογικά τμήματα της περιοχής τους το μεσημέρι είτε για να ρίξουν άκυρα ψηφοδέλτια σε ένδειξη διαμαρτυρίας είτε για να ψηφίσουν έναν από τους άλλους τρεις υποψηφίους απέναντι στον Πούτιν, ο οποίος αναμένεται ευρέως να κερδίσει με πολύ μεγάλο ποσοστό.

Η Γιούλια Ναβάλναγια έγραψε επίσης το επώνυμο του συζύγου της, του Αλεξέι Ναβάλνι, στο ψηφοδέλτιό της, αφού κάλεσε τους υποστηρικτές της ρωσικής αντιπολίτευσης να κάνουν το ίδιο εκφράζοντας την διαμαρτυρία τους κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Φυσικά, έγραψα το όνομα "Ναβάλνι" διότι δεν είναι δυνατόν (...) έναν μήνα πριν από τις εκλογές να σκοτώνεται ο βασικός, και ήδη φυλακισμένος, αντίπαλος του Πούτιν», δήλωσε η Γιούλια Ναβάλναγια στους δημοσιογράφους έξω από την ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

