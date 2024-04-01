Ομάδα ενόπλων σκότωσε προχθές Σάββατο το βράδυ τον δήμαρχο κοινότητας της πολιτείας Μιτσοακάν, στο δυτικό Μεξικό, περιοχή που σπαράσσει η βία συμμοριών που επιδίδονται κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών, ανακοίνωσε η τοπική εισαγγελία.

Ο Γκιγιέρμο Τόρες, 39 ετών, δήμαρχος της κοινότητας Τσουρουμούκο, και ο γιος του, 14 ετών, έγιναν στόχος «επίθεσης» ενόπλων μέσα σε εστιατόριο στη Μορέλια, την πρωτεύουσα της Μιτσοακάν. Ο ανήλικος επιβίωσε. Ο αιρετός υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε.

Ο δήμαρχος Τόρες είχε εκλεγεί το 2022, με τα χρώματα του Επαναστατικού Θεσμικού Κόμματος (PRI), όμως πρόσφατα αποχώρησε από την παράταξη αυτή και πλέον είχε ταχθεί υπέρ του κυβερνώντος MORENA, κατά δημοσιεύματα του Τύπου.

Η δολοφονία του διαπράχθηκε εν μέσω της προεκλογικής εκστρατείας ενόψει των γενικών εκλογών της 2ης Ιουνίου, στις οποίες κρίνονται κάπου 20.000 αξιώματα σε τοπικό, πολιτειακό και ομοσπονδιακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων της προεδρίας κι όλων των εδρών και στα δυο σώματα του Κογκρέσου.

Ακολούθησε άλλες δύο στην πολιτεία Μιτσοακάν, αυτές υποψηφίων για το αξίωμα του δημάρχου της Μαραβατίο, των Αρμάντο Πέρες Λούνα του Κόμματος Εθνικής Δράσης (PAN) και Μιγκέλ Άνχελ Σαβάλα Ρέγες του κυβερνώντος Κινήματος για την Εθνική Αναγέννηση (MORENA, κεντροαριστερά), μέσα στα αυτοκίνητά τους την 26η Φεβρουαρίου.

Από την 4η Ιουνίου 2023 ως τη 26η Μαρτίου 2024, δολοφονήθηκαν τουλάχιστον 50 άνθρωποι, ανάμεσά τους επτά γυναίκες, σε βίαια επεισόδια συνδεόμενα με τις εκλογές, οι 26 εκ των οποίων θα διεκδικούσαν αιρετά αξιώματα, σύμφωνα με δεδομένα της Laboratorio Electoral, ιδιωτικής εταιρείας ερευνών και αναλύσεων.

Η πολιτεία Μιτσοακάν αποτελεί θέατρο ακατάπαυστων συγκρούσεων μεταξύ συμμοριών, ανάμεσα τους του ισχυρού καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο.

Στα τέλη Φεβρουαρίου, τέσσερις στρατιώτες σκοτώθηκαν και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν σε βομβιστική επίθεση εναντίον της περιπόλου τους στον δήμο Αγκιλίγια.

Στο Μεξικό των περίπου 126 εκατομμυρίων κατοίκων έχουν διαπραχθεί κατά επίσημους αριθμούς πάνω από 420.000 δολοφονίες αφότου κηρύχθηκε στα τέλη του 2006 από τον τότε πρόεδρο της χώρας Φελίπε Καλδερόν ο λεγόμενος «πόλεμος κατά των ναρκωτικών», με την ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων στο εσωτερικό της χώρας για να παταχθούν τα καρτέλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

