Η ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας FSB συνέλαβε τρία ακόμη άτομα ως ύποπτα για συμμετοχή στην πολύνεκρη επίθεση τον περασμένο μήνα σε αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ένας Ρώσος υπήκοος και δύο αλλοδαποί, όλοι τους με καταγωγή από χώρες της Κεντρικής Ασίας, συνελήφθησαν στη Μόσχα, στο Γεκατερίνμπουργκ και στο Ομσκ, ανέφερε η FSB.

Σύμφωνα με την ρωσική υπηρεσία, δύο από τους συλληφθέντες μετέφεραν χρήματα για την αγορά πυροβόλων όπλων και οχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση στο Crocus City Hall στις 22 Μαρτίου, στην οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 144 άνθρωποι.

Ο τρίτος συλληφθείς είχε άμεση συμμετοχή στη στρατολόγηση συνεργών στην επίθεση και στη χρηματοδότηση των δραστών.

