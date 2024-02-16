Ο φυλακισμένος ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι πέθανε, ανακοίνωσαν οι σωφρονιστικές Αρχές της περιφέρειας του Γιάμαλο-Νένετς όπου εξέτιε 19ετή ποινή κάθειρξης.

«Στις 16 Φεβρουαρίου 2024, στο σωφρονιστικό κατάστημα Νο 3, ο κατάδικος A. Navalny αισθάνθηκε αδιαθεσία μετά από μια βόλτα, σχεδόν αμέσως έχασε τις αισθήσεις του», υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

«Οι ιατροί του ιδρύματος έφτασαν αμέσως και κλήθηκε ιατρική ομάδα έκτακτης ανάγκης.

«Έγιναν όλα τα απαραίτητα μέτρα ανάνηψης, αλλά δεν απέδωσαν θετικά αποτελέσματα.

«Οι γιατροί των επειγόντων περιστατικών επιβεβαίωσαν τον θάνατο του καταδικασθέντος(...) τα αίτια του θανάτου του τελούν υπό εξακρίβωση», αναφέρεται στην ανακοίνωση των ρωσικών σωφρονιστικών υπηρεσιών.

Κρεμλίνο: Ενημερώθηκε ο Πούτιν - Κάνουμε έρευνα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πληροφορήθηκε τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι, όπως μετέδωσε πριν από λίγο το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ενώ ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι οι ρωσικές σωφρονιστικές αρχές προχωρούν σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους σχετικά με τον θάνατο του φυλακισμένου αντιφρονούντα, αλλά δεν έχει πληροφορίες για το θέμα.

Συνεργάτες Ναβάλνι: Δεν είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε την είδηση

Απο την πλευρά της, η εκπρόσωπος του Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι, η Κίρα Γιάρμις, έγραψε στο Χ ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τον θάνατό του, ο οποίος ανακοινώθηκε πριν από λίγο από τις ρωσικές σωφρονιστικές αρχές.

Η Γιάρμις έγραψε ότι ο δικηγόρος του Ναβάλνι ταξιδεύει προς την φυλακή στον Αρκτικό Κύκλο όπου κρατείτο ο Ναβάλνι εκτίοντας 19ετή ποινή κάθειρξης.

Την ίδια δήλωση με την Γιάρμις έκανε και ο βοηθός του Ναβάλνι: "Οι ρωσικές αρχές δημοσιοποιούν μια ομολογία ότι σκότωσαν τον Αλεξέι Ναβάλνι στη φυλακή. Δεν έχουμε κανένα τρόπο να το επιβεβαιώσουμε ή να αποδείξουμε ότι αυτό δεν αληθεύει", έγραψε στο Χ ο Λεονίντ Βολκόφ.

"Δεν έχουμε καμία βάση να πιστεύουμε την κρατική προπαγάνδα", έγραψε ο Βολκόφ προσθέτοντας ότι "αν αληθεύει η είδηση, τότε ο Πούτιν είναι αυτός που σκότωσε τον Ναβάλνι".

Ξεκίνησε έρευνα

Η ερευνητική επιτροπή της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι έχει ανοίξει φάκελο για την υπόθεση θανάτου του Αλεξέι Ναβάλνι στη φυλακή.

«Το Ανακριτικό Τμήμα της Ερευνητικής Επιτροπής της Ρωσίας διεξάγει διαδικαστικό έλεγχο για τον θάνατο του Α Α Ναβάλνι στο σωφρονιστικό κατάστημα Νο 3», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

«Σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει ο νόμος, διενεργείται σειρά ανακριτικών και επιχειρησιακών μέτρων με σκοπό τη διαπίστωση όλων των συνθηκών του συμβάντος».

Διεθνείς κυβερνήσεις και ΜΚΟ λένε ότι η ρωσική ερευνητική επιτροπή παίρνει τις εντολές της από το Κρεμλίνο.

Δράση μέσα από τη φυλακή στην Αρκτική

Ο Αλεξέι Ναβάλνι, 47 ετών, εξέτιε ποινή κάθειρξης 19 ετών για «εξτρεμιστική δράση» σε σωφρονιστικό κέντρο στην Αρκτική υπό πολύ δυσμενείς συνθήκες. οι αλυσιδωτές του δίκες και οι συνθήκες κράτησής του θεωρήθηκαν τρόποι τιμωρίας του για την εναντίωσή του στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον κύκλο του.

Κατά τις δίκες του τους τελευταίους μήνες στις οποίες συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης, ο Αλεξέι Ναβάλνι φαινόταν αδυνατισμένος και γερασμένος. Υπέφερε από προβλήματα υγείας που συνδέονταν με την απεργία πείνας στην φυλακή και την απόπειρα δολοφονίας του με δηλητηρίαση το 2020.

Η φυλάκιση δεν είχε κάμψει την αποφασιστικότητά του. Κατά τη διάρκεια των ακροαματικών διαδικασιών και στα μηνύματα που ανέβαιναν στα κοινωνικά μέσα από τους συνηγόρους, ο Ναβάλνι δεν σταμάτησε να καταγγέλλει τον Βλαντίμιρ Πούτιν, τον «παππού τον κρυμμένο στο καταφύγιο».

Στην δίκη του για «εξτρεμιστική δράση» κατήγγειλε την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ως «τον πιο ηλίθιο και ανόητο πόλεμο του 21ου αιώνα.

Σε μηνύματά του στο Ίντερνετ αναφέρεται ειρωνικά στον εκφοβισμό που του επιφυλάσσουν οι σωφρονιστικές Αρχές.

Σε μήνυμά του την 1η Φεβρουαρίου που δημοσιοποιήθηκε από την ομάδα του στα κοινωνικά μέσα, ο Αλεξέι Ναβάλνι καλούσε σε διαδηλώσεις παντού στην Ρωσία κατά την ψηφοφορία των προεδρικών εκλογών από τις 15 ως τις 17 Μαρτίου, στις οποίες είναι βέβαιο ότι θα επικρατήσει ο Πούτιν, αφού όλες οι προσωπικότητες της αντιπολίτευσης έχουν δολοφονηθεί, ριχτεί στην φυλακή ή εξαναγκαστεί σε εξορία, ενώ η καταστολή κάθε αντίπαλης φωνής συνεχίζεται.

Ο Ναβάλνι είχε τεθεί σε απομόνωση πριν λίγες ημέρες για 10 ημέρες σε φυλακή στην Αρκτική επειδή δεν δήλωσε το όνομά του με τον προσήκοντα τρόπο σε φρουρό, όπως έχε δηλώσει η εκπρόσωπός του.

Ο 47χρονος Ναβάλνι, πρώην δικηγόρος που έγινε γνωστός πριν από 10 και πλέον χρόνια σατιρίζοντας την ελίτ του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και διατυπώνοντας κατηγορίες για εκτεταμένη διαφθορά, βρισκόταν σε φυλακή περίπου 60 χλμ βόρεια του Αρκτικού Κύκλου.

Η Κίρα Γιάρμις, η εκπρόσωπός του, είχε δηλώσει τον προηγούμενο μήνα στην πλατφόρμα Χ ότι ήταν η 25η φορά που ο Ναβάλνι τέθηκε σε απομόνωση και ότι είχε περάσει 283 ημέρες σε τέτοιες συνθήκες.

Ο Ναβάλνι, που έχει καταδικαστεί να παραμείνει στη φυλακή έως την ηλικία των 74 ετών για κατηγορίες που υποστηρίζει ότι είναι κατασκευασμένες και έχουν στόχο να τον κρατήσουν μακριά από τα πολιτικά δρώμενα, είχε αναφέρει ότι εξαναγκαζόταν να ακούει έναν τραγουδιστή της ποπ, υποστηρικτή του Πούτιν, κάθε πρωί στις 5 αφού πρώτα ακούσει τον ρωσικό εθνικό ύμνο.

Το 2020 ο Ναβάλνι είχε πέσει θύμα δηλητηρίασης

Υπενθυμίζεται πως το 2020, ο ακτιβιστής δικηγόρος είχε πέσει θύμα δηλητηρίασης με το νευροτοξικό παράγοντα Νόβιτσοκ με τους συνεργάτες του να κατηγορούν την Μόσχα, κάτι που η ρωσική κυβέρνηση έχει αρνηθεί σθεναρά. Μετά τη θεραπεία του στη Γερμανία, επέστρεψε στη Ρωσία το 2021 όταν και συνελήφθη και φυλακίστηκε.

Διεθνείς αντιδράσεις

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε σήμερα ότι αν οι αληθεύουν οι αναφορές για τον θάνατο του Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι στη φυλακή, αυτό υπογραμμίζει την «αδυναμία και σήψη» του συστήματος που έχτισε ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Πρώτα και κύρια, αν αυτές οι αναφορές είναι ακριβείς, η σκέψη μας βρίσκεται στη σύζυγό του και την οικογένειά του», δήλωσε ο Μπλίνκεν από το Μόναχο που βρίσκεται.

«Πέρα από αυτό, ο θάνατός του σε μια ρωσική φυλακή και η ψύχωση και ο φόβος για έναν άνθρωπο δείχνουν την αδυναμία και τη σήψη στην καρδιά του συστήματος που έχει χτίσει ο Πούτιν. Η Ρωσία είναι υπεύθυνη για αυτό», πρόσθεσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Από την πλευρά του ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν δήλωσε ότι η Ουάσινκτον αναζητά επιβεβαίωση του θανάτου του Ναβάλνι.

«Αν επιβεβαιωθεί, είναι μια τρομερή τραγωδία», είπε ο Σάλιβαν σε συνέντευξή του στο αμερικανικό κρατικό ραδιοφωνικό δίκτυο NPR

Φον ντερ Λάιεν

Για μια «ζοφερή υπενθύμιση του τι είναι ο Πούτιν και το καθεστώς του» έκανε λόγο η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφερόμενη στο θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι.

«Βαθιά αναστατωμένη και λυπημένη από την είδηση του θανάτου του Αλεξέι Ναβάλνι. Ο Πούτιν δεν φοβάται τίποτα περισσότερο από τη διαφωνία από τους δικούς του ανθρώπους. Μια ζοφερή υπενθύμιση του τι είναι ο Πούτιν και το καθεστώς του. Ας ενωθούμε στον αγώνα μας για να προστατεύσουμε την ελευθερία και την ασφάλεια όσων τολμούν να αντισταθούν στην απολυταρχία», επισήμανε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Σαρλ Μισέλ

«Ο Αλεξέι Ναβάλνι πολέμησε για τις αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Για τα ιδανικά του, έκανε την απόλυτη θυσία», αναφέρει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, στην οποία τονίζει ότι «η ΕΕ θεωρεί το ρωσικό καθεστώς αποκλειστικό υπεύθυνο γι' αυτό τον τραγικό θάνατο».

«Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Και σε αυτούς που αγωνίζονται για τη δημοκρατία σε όλο τον κόσμο στις πιο σκοτεινές συνθήκες» προσθέτει.

Τέλος ο Σαρλ Μισέλ σημειώνει ότι «οι μαχητές πεθαίνουν. Αλλά ο αγώνας για ελευθερία δεν τελειώνει ποτέ».

Σολτς

«Η Ρωσία δεν είναι εδώ και καιρό δημοκρατία (...) Ο Ναβάλνι πιθανόν πλήρωσε το θάρρος του με την ζωή του», δήλωσε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς αναφερόμενος στις πληροφορίες σχετικά με τον θάνατο του ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι, για τις οποίες διευκρίνισε ωστόσο ότι δεν έχουν απολύτως επιβεβαιωθεί.

Κατά την διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί αυτή την ώρα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κ. Σολτς εξέφρασε την θλίψη του για την είδηση και έκανε λόγο για τρομερό γεγονός. Υπενθύμισε ότι ο Αλεξέι Ναβάλνι είχε νοσηλευθεί στο Βερολίνο έπειτα από δηλητηρίαση και είχε το θάρρος να επιστρέψει κατόπιν στην Ρωσία. «Τώρα πλήρωσε πιθανότατα αυτό του το θάρρος με τη ζωή του», πρόσθεσε ο καγκελάριος και σημείωσε: «Τώρα γνωρίζουμε ακριβώς τι είδους καθεστώς βρίσκεται στην εξουσία στην Μόσχα. Η Ρωσία δεν είναι πλέον εδώ και καιρό δημοκρατία».

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών της Bundestag Μίχαελ Ροτ σχολίασε ότι «ο Πούτιν ενεργεί σαν νονός της μαφίας, σύμφωνα με την παράδοση του Στάλιν: κάθε τόσο μια δολοφονία επί πληρωμή προκειμένου να εκφοβίσει τα επικριτικά μυαλά που αμφισβητούν την παντοδυναμία του». Η Ρωσία είναι «μια τυπική δικτατορία», έγραψε ο κ. Ροτ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ».

Γαλλία

Ο φυλακισμένος Ρώσος διαφωνών Αλεξέι Ναβάλνι πλήρωσε με τη ζωή του για «την αντίστασή του σ' ένα σύστημα καταπίεσης», ανέφερε σήμερα ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών Στεφάν Σεζουρνέ σε σχόλιά του για το θάνατο του διάσημου ρώσου αντιπολιτευομένου.

«Ο θάνατός του σε φυλακή μας θυμίζει την πραγματικότητα του καθεστώτος του Βλαντίμιρ Πούτιν», πρόσθεσε ο Γάλλος υπουργός.

Νορβηγία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας, Έσπεν Μπαρτ Έιντε, έγραψε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X πως «η ρωσική κυβέρνηση φέρει βαριά ευθύνη» για το θάνατο του Ναβάλνι, ο οποίος εξέτιε ποινή κάθειρξης 19 ετών σε σωφρονιστική αποικία στην Αρκτική.

Λετονία

Ο πρόεδρος της Λετονίας, Έντγκαρς Ρίνκεβιτς έγραψε στην πλατφόρμα X πως ο Ναβάλνι «δολοφονήθηκε βάναυσα από το Κρεμλίνο».

«Ό,τι και να σκέφτεται κανείς για τον Αλεξέι Ναβάλνι ως πολιτικό, απλώς δολοφονήθηκε βάναυσα από το Κρεμλίνο. Αυτό είναι ένα γεγονός και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει κανείς να γνωρίζει για την αληθινή φύση του σημερινού καθεστώτος της Ρωσίας. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και τους φίλους», έγραψε ο λετονός πρόεδρος.

Ισπανία

Ο Ισπανός υπουργός, Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες δήλωσε σήμερα πως είναι «βαθιά συγκλονισμένος από το θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι» και πρόσθεσε πως η Μαδρίτη «απαιτεί να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες» αυτού του θανάτου.

Σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, ο Αλμπάρες υπογράμμισε πως ο θάνατος αυτός «συνέβη στη διάρκεια της άδικης φυλάκισής του για πολιτικούς λόγους», ενώ απηύθυνε τα συλλυπητήριά του στους «οικείους του» και «την υποστήριξή του σε αυτούς που εργάζονται για την ελευθερία».

Πολωνία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «υπεύθυνος» για το θάνατο του Ναβάλνι, δήλωσε εξάλλου σήμερα ο επικεφαλής της πολωνικής διπλωματίας.

«Ο άνθρωπος αυτός ήταν ένοχος ότι αψήφησε τον Βλαντίμιρ Πούτιν (...) Κλείστηκε στη φυλακή, όπου έζησε σε φρικτές συνθήκες. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι υπεύθυνος για όλα αυτά», δήλωσε ο πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι προς το πολωνικό πρακτορείο ειδήσεων PAP.

Ζελένσκι: Ο Ναβάλνι δολοφονήθηκε από τον Πούτιν, ο οποίος πρέπει να λογοδοτήσει

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέδειξε τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ως υπεύθυνο για τον θάνατο του αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι και ζήτησε να λογοδοτήσει.

«Προφανώς ο Ναβάλνι δολοφονήθηκε από τον Πούτιν, όπως τόσες χιλιάδες άλλοι. Ο Πούτιν δεν ενδιαφέρεται ποιος θα πεθάνει και προσπαθεί να διατηρήσει τη θέση του. Πρέπει να λογοδοτήσει για τα εγκλήματά του», δήλωσε ο κ. Ζελένσκι στο πλαίσιο κοινής συνέντευξης Τύπου με τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς, στο Βερολίνο.

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ, Sky News

