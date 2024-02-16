Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Τη «βαθιά ανησυχία» του Ηνωμένου Βασιλείου για τους θανάτους αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας και για τον «δυνητικά ολέθριο ανθρωπιστικό αντίκτυπο της στρατιωτικής εισβολής στη Ράφα» μετέφερε ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ στον Ισραηλινό ομόλογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου σε τηλεφωνική επικοινωνία την Πέμπτη.

Αν και επανέλαβε τη στήριξη της κυβέρνησής του στο δικαίωμα αυτοάμυνας του Ισραήλ, ο κ. Σούνακ τόνισε πως η άμεση προτεραιότητα πρέπει να είναι η επίτευξη μιας ανθρωπιστικής παύσης πυρός που θα επιτρέψει την ασφαλή απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς και την παράδοση «σημαντικά περισσότερης» ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα. Μια τέτοια παύση θα οδηγούσε σε μια πιο μακροπρόθεσμη βιώσιμη εκεχειρία, πρόσθεσε.

Ο Βρετανός ηγέτης ζήτησε από τον Ισραηλινό ομόλογό του να ανοίξει πλήρως τη χερσαία διάβαση του Κερέμ Σαλόμ, αλλά και να επιτρέψει την παράδοση διεθνούς βοήθειας μέσω θαλάσσης, από το λιμάνι της Ασντόντ.

Επισήμανε παράλληλα στον κ. Νετανιάχου τη σημασία τήρησης του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και της προστασίας πολιτικών υποδομών όπως νοσοκομεία και καταφύγια.

Σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ, ο Ρίσι Σούνακ είπε επίσης ότι πρέπει να αποφευχθούν οι εντάσεις και η υπονόμευση της ασφάλειας στη Δυτική Όχθη και ότι πιο μακροπρόθεσμα το Ην. Βασίλειο «πιστεύει πως μια βιώσιμη λύση δύο κρατών είναι ο καλύτερος τρόπος να επιτευχθεί ειρήνη και ασφάλεια με διάρκεια».

Επίσης την Πέμπτη ο κ. Σούνακ υποδέχθηκε στην Ντάουνινγκ Στριτ τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα, με τον οποίο συμφώνησαν πως η επίτευξη ανθρωπιστικής παύσης πυρός στη Γάζα είναι ένα «κρίσιμο πρώτο βήμα» στον τερματισμό της σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός εξέφρασε στον Ιορδανό βασιλιά τη βαθιά ανησυχία του για τις ανθρωπιστικές συνέπειες μιας ισραηλινής επίθεσης στη Ράφα και συζήτησε την ανάγκη ενδυνάμωσης της Παλαιστινιακής Αρχής ώστε να υπάρξει ασφάλεια και ευημερία στη Δυτική Όχθη.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

