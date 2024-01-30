Ο Ρώσος πολιτικός κρατούμενος και ακτιβιστής Βλαντίμιρ Καρά-Μουρζά μεταφέρθηκε σε νέα αποικία κρατουμένων στην περιοχή Ομσκ της Σιβηρίας και τοποθετήθηκε σε ειδική πτέρυγα «τιμωρίας», όπως ανέφερε σήμερα η δικηγόρος του.Ο Καρά-Μουρζά

Ο Καρά-Μουρζά δήλωσε ότι εστάλη σε ένα είδος κελιού που είναι γνωστό με το ρωσικό ακρωνύμιο EPKT και είναι η αυστηρότερη μορφή απομόνωσης από τους άλλους κρατουμένους.

Οπως έγραψε στην οικογένειά του, ι η νέα αποικία κρατουμένων, η IK-7, δεν απέχει πολύ με το αυτοκίνητο από την προηγούμενη στην πόλη Ομσκ.

«Τα πάντα είναι εντάξει με μένα –Έχω ρούχα, παπούτσια, είμαι ταϊσμένος και ζεστός, οι άνθρωποι εδώ είναι όλοι μια χαρά», δήλωσε. Πρόσθεσε ότι αναμένει να μεταφερθεί πίσω σε τέσσερις μήνες.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη εφημερίδα Novaya Gazeta Europe, ο Καρά-Μουρζά έγραψε στη δικηγόρο του Μαρία Έισμοντ ότι η κίνηση αυτή είναι τιμωρία, με σκοπό να καταλάβει ότι «η ζωή δεν είναι σαν μέλι».

Ο Καρά-Μουρζά ανέφερε στην επιστολή, που δημοσιοποιήθηκε από τη σύζυγό του Γεβγκένια σήμερα, ότι η κίνηση αυτή είναι τιμωρία επειδή δεν σηκώθηκε όρθιος όταν του έδωσε σχετική εντολή ένας φρουρός, κάτι που οι αρχές, σύμφωνα με τον ίδιο, θεώρησαν «κακόβουλη παράβαση».

Ο Καρά-Μουρζά είναι Ρώσος και Βρετανός υπήκοος και ήταν στενός συνεργάτης του αντιπολιτευόμενου πολιτικού Μπόρις Νεμτσόφ, που δολοφονήθηκε στο κέντρο της Μόσχας το 2015.

Ο 42χρονος αντικαθεστωτικός πολιτικός καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 25 ετών πέρυσι τον Απρίλιο για προδοσία και άλλες κατηγορίες τις οποίες αρνείται, συγκρίνοντας την υπόθεση σε βάρος του με τις δίκες παρωδία του σταλινικού καθεστώτος.

Ήταν η πιο σκληρή ποινή που επιβάλλεται σε πολιτικό της αντιπολίτευσης μετά την έναρξη του πολέμου. Ο πιο γνωστός επικριτής του Πούτιν, ο Αλεξέι Ναβάλνι, ήταν ήδη στη φυλακή την περίοδο της εισβολής και έκτοτε η ποινή του παρατάθηκε κατά 19 χρόνια σε πάνω από τρεις δεκαετίες για νέες κατηγορίες που σχετίζονται με «εξτρεμισμό».

Ο Καρά-Μουρζά πάσχει από νευρολογική διαταραχή αφού επιβίωσε από δύο απόπειρες δηλητηριασμού του και η σύζυγός του Γεβγκένια έχει εκφράσει φόβους για τη ζωή του στη φυλακή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

