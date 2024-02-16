Κατάρρευση σε εργοτάξιο της Φλωρεντίας, όπου ήταν υπό ανέγερση σούπερ μάρκετ, σημειώθηκε σήμερα το πρωί.
Ο μέχρι τώρα απολογισμός είναι δύο νεκροί, τρεις τραυματίες και δύο αγνοούμενοι. Οι Ιταλοί πυροσβέστες, οι πρώτες βοήθειες και η Πολιτική Προστασία κινητοποιήθηκαν άμεσα για τον εντοπισμό των αγνοουμένων και την παροχή βοήθειας στους τραυματίες.
Πηγή: skai.gr
