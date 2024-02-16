Κατάρρευση σε εργοτάξιο της Φλωρεντίας, όπου ήταν υπό ανέγερση σούπερ μάρκετ, σημειώθηκε σήμερα το πρωί.

Ο μέχρι τώρα απολογισμός είναι δύο νεκροί, τρεις τραυματίες και δύο αγνοούμενοι. Οι Ιταλοί πυροσβέστες, οι πρώτες βοήθειες και η Πολιτική Προστασία κινητοποιήθηκαν άμεσα για τον εντοπισμό των αγνοουμένων και την παροχή βοήθειας στους τραυματίες.

Στο εργοτάξιο βρίσκονταν συνολικά οκτώ εργάτες και εκφράζονται φόβοι ότι ο απολογισμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί. Μέχρι τώρα, οι διασώστες δεν έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν με τους αγνοούμενους. Δυο εκ των τριών τραυματιών είναι σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση. Το τραγικό συμβάν οφείλεται, όπως φαίνεται, σε υποχώρηση των κυρίων πυλώνων του οικοδομήματος. Συλλυπητήρια μηνύματα στους συγγενείς των θυμάτων απέστειλαν ο Ιταλός πρόεδρος της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα και η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

