Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα πως εξετάζει τις πληροφορίες για το φερόμενο χτύπημα του Ισραήλ στο Ιράν και κάλεσε τις δύο πλευρές "σε αυτοσυγκράτηση" προκειμένου να αποφευχθεί μια "κλιμάκωση".

"Συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε τα μέρη στην αυτοσυγκράτηση και να τα προτρέπουμε να απόσχουν από κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει σε μια νέα κλιμάκωση σε περιοχή που είναι τόσο ευαίσθητη", εκτίμησε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ, ο οποίος είπε πως είναι "πολύ νωρίς" για σχόλια για το ποιος είναι υπεύθυνος, απουσία επίσημης δήλωσης από το Ισραήλ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου είπε ακόμη ότι απαγορεύτηκε στο προσωπικό σε κάποιες κυβερνητικές υπηρεσίες να ταξιδεύει στο εξωτερικό για λόγους ασφαλείας, ενώ ορισμένες υπηρεσίες ζητούν από τους υπαλλήλους να ενημερώνουν εκ των προτέρων για τυχόν σχέδια να ταξιδέψουν στο εξωτερικό.

Το Reuters ανέφερε χθες, Πέμπτη, πως η Ρωσία καθιστά δυσκολότερα τα ταξίδια στο εξωτερικό για ορισμένους αξιωματούχους λόγω φόβων ότι ξένες δυνάμεις μπορεί να προσπαθήσουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε κρατικά μυστικά στη διάρκεια της χειρότερης κρίσης στις σχέσεις με τη Δύση για περισσότερα από 60 χρόνια.

"Όλες οι υπηρεσίες έχουν μικροδιαφορές σε ό,τι αφορά το τρέχον καθεστώς έγκρισης ταξιδιών στο εξωτερικό", δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ στην καθημερινή τηλεδιάσκεψη με τους δημοσιογράφους.

"Υπάρχουν υπηρεσίες όπου τα ταξίδια για τους υπαλλήλους όντως δεν επιτρέπονται. Αυτές είναι υπηρεσίες και τμήματα όπου υπάρχει μια διαδικασία ενημέρωσης για να δοθεί έγκριση", είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

