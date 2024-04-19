Βρετανοί αναλυτές: Αρχή ή τέλος των ισραηλινών αντιποίνων;

Λονδίνο του Θανάση Γκαβού

Την ελπίδα του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ και των δυτικών συμμάχων ότι η επίθεση στο Ιράν ήταν η συνολική και όχι μόνο μερική απάντηση του Ισραήλ για την επίθεση του Σαββάτου μεταφέρουν Βρετανοί αναλυτές και σχολιαστές.

Η εκτίμηση της αρχισυντάκτριας θεμάτων ασφαλείας του Sky News Ντέμπορα Χέινς είναι πως η περιορισμένη έκταση της επίθεσης κοντά στην πόλη Ισφαχάν δημιουργεί μια αισιοδοξία στη Δύση πως τόσο το Ισραήλ όσο και το Ιράν θεωρούν πλέον πως έχουν δείξει ότι επιθέσεις σε βάρος τους δεν πρόκειται να μένουν αναπάντητες, «αποφεύγοντας όμως να μετατρέψουν αυτό που είναι ήδη ένα υψηλό επίπεδο κλιμάκωσης σε πλήρη πόλεμο».

Σημειώνει πάντως πως σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει πάντα ο κίνδυνος λανθασμένου υπολογισμού «που θα μπορούσε να εκτροχιάσει αυτή την προσεκτική χορογραφία». Ως εκ τούτου, θεωρεί πως «η έκβαση αυτής της εύφλεκτης κατάστασης είναι αδύνατο να προβλεφθεί».

Αυτή η έκβαση, προσθέτει ο συντάκτης θεμάτων ασφαλείας του BBC Φρανκ Γκάρντνερ, εξαρτάται από το αν είδαμε την αρχή ή το τέλος των ισραηλινών αντιποίνων.

Κατά τον ίδιο, πάντως, το Ισραήλ φαίνεται πως «εισάκουσε» την έκκληση των συμμάχων του να αποφύγει την κλιμάκωση, καταφέρνοντας όμως να στείλει ένα μήνυμα «ότι μπορεί να χτυπήσει κοντά στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν στην επαρχία Ισφαχάν και πως την επόμενη φορά θα μπορούσε να το κάνει με μεγαλύτερη ισχύ».

Στη δική τους ανάλυση οι Times θέτουν επίσης το ερώτημα αν η επίθεση στο Ιράν ήταν «για τα προσχήματα ή το πρελούδιο ενός ευρύτερου πολέμου».

Αν ήταν το πρώτο, σχολιάζει η εφημερίδα, θα υπάρξουν πολλοί σκληροπυρηνικοί στο Ισραήλ που θα απογοητευτούν, αλλά στο Λονδίνο και στην Ουάσιγκτον θα επικρατήσει ανακούφιση.

Η Daily Telegraph σχολιάζει από τη μία πλευρά πως ο Νετανιάχου «έκανε αυτό που ο κόσμος τον προειδοποίησε να μην κάνει», με το ρίσκο ενός γενικευμένου πολέμου να είναι υψηλότερο από ποτέ λόγω του «απρόβλεπτου» Ιράν.

Από την άλλη, ωστόσο, αρθρογράφος της εφημερίδας εκτιμά πως το Ισραήλ με την πολύ περιορισμένη αντίδραση «εκχώρησε μια νίκη στο Ιράν», στέλνοντας στον αγιατολάχ Χαμενεΐ ένα μήνυμα αδυναμίας. «Το μάθημα για τον αγιατολάχ είναι ξεκάθαρο: την επόμενη φορά διπλασίασε την ισχύ της επίθεσης. Αξίζει», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Για τον Guardian η νεότερη εξέλιξη δείχνει πως πλέον Ιράν και Ισραήλ «παίζουν με τη φωτιά» καθώς οι μέχρι τώρα γνωστοί κανόνες της διένεξής τους συντρίβονται και αλλάζουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.