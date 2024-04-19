Αεροπορική επίθεση σε στρατιωτική δομή της Χεζμπολάχ στην περιοχή Ayta ash Shab στο νότιο Λίβανο εξαπέλυσε πριν λίγο η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ.

Οπως ανακοίνωσαν οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ «στρατιώτες του IDF εντόπισαν τρομοκράτες που δρούσαν σε στρατιωτική δομή της Χεζμπολάχ στην περιοχή Ayta ash Shab στο νότιο Λίβανο. Πολεμικά αεροσκάφη έπληξαν τη δομή μαζί με τους τρομοκράτες».

Οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα και βίντεο από τον βομβαρδισμό.

Ο βομβαρδισμός της βάσης στης Χεζμπολάχ έρχεται μετά τις προσπάθειες υποβάθμισης της επίθεσης του Ισραήλ στο Ισφαχάν του Ιράν τα ξημερώματα της Παρασκευής, και ενώ πληθαίνουν οι εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση.

