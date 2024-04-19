Ο πρόεδρος του Ιράν Ιμπραχίμ Ραϊσί εκφώνησε σήμερα το πρωί ομιλία χωρίς να πει λέξη για τις εκρήξεις που αναφέρθηκαν λίγες ώρες πριν και τις οποίες οι ιρανικές αρχές δεν συνδέουν με την ένταση ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ.

Ο Ιρανός πρόεδρος απηύθυνε την ομιλία του ενώπιον εκατοντάδων ανθρώπων στην πόλη Νταμγάν και έκανε μία πολύ σύντομη αναφορά στην τεταμένη διεθνή συγκυρία στη Μέση Ανατολή έπειτα από την ιρανική επίθεση του περασμένου σαββατοκύριακου κατά του Ισραήλ.

Η επιχείρηση αυτή, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 13 Απριλίου, «δείχνει την κυριαρχία μας, τη σιδηρά πυγμή του λαού μας και την ενότητά μας», είπε. «Όλες οι πλευρές του πληθυσμού και όλες οι πολιτικές τάσεις συμφωνούν ως προς το γεγονός ότι η επιχείρηση ενίσχυσε τη δύναμη και την κυριαρχία της Ισλαμικής Δημοκρατίας»

Ο Ιρανός πρόεδρος δεν έκανε καμία αναφορά στις σημερινές εκρήξεις που ακούστηκαν κοντά στην πόλη του Ισφαχάν και τις οποίες Αμερικανοί αξιωματούχοι που επικαλέσθηκαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης παρουσίασαν ως ισραηλινή επίθεση.

«Οι πληροφορίες των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης δεν είναι ακριβείς», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ιρανικής Διαστημικής Υπηρεσίας Χοσεΐν Νταλίριαν.

Ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι «δεν έχει υπάρξει, μέχρι στιγμής, καμία αεροπορική επίθεση από το εξωτερικό των συνόρων κατά του Ισπαχάν ή άλλων περιοχών της χώρας».

«Έκαναν μόνο μία αποτυχημένη και ταπεινωτική απόπειρα να πετάξουν drones, τα οποία καταρρίφθηκαν», έγραψε στο Χ χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τους υπεύθυνους των ενεργειών αυτών.

«Η σημερινή έκρηξη στον ουρανό του Ισπαχάν συνδεόταν με τη βολή των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας επί ύποπτου αντικειμένου που δεν προκάλεσε ατύχημα ή ζημία», δήλωσε από την πλευρά του ο αρχηγός του ιρανικού στρατού Αμπντολραχίμ Μουσαβί, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim.

«Οι ειδικοί μελετούν τις διαστάσεις του ζητήματος και θα ενημερώσουν αφού λάβουν τα αποτελέσματα», πρόσθεσε.

«Είδατε ήδη την αντίδραση του Ιράν», απάντησε ο αρχηγός του στρατού όταν ερωτήθηκε για πιθανή απάντηση της Τεχεράνης.

