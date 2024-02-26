Μία μυστηριώδης ασθένεια που έχει εκδηλωθεί σε τουλάχιστον 100 επιβάτες νορβηγικού κρουαζιερόπλοιου έχει σημάνει συναγερμό στις αρχές του Μαυρικίου, οι οποίες απαγόρευσαν στο Norwegian Dawn να ελλιμενιστεί στην πρωτεύουσα Πορτ Λουίς.

Σύμφωνα με την λιμενική αρχή του αφρικανικού κράτους, το κρουαζιερόπλοιο θεωρείται πιθανός κίνδυνος για την δημόσια υγεία ενώ οι υγειονομικές αρχές του Μαυρικίου πήραν την Κυριακή δείγματα από περίπου 15 επιβάτες που βρίσκονται σε απομόνωση στο πλοίο.

Σύμφωνα με την εξειδικευμένη ιστοσελίδα κρουαζιέρας cruise.blog, οι αρχές εξετάζουν τα δείγματα για χολέρα.

Σύμφωνα με αναφορές από επιβάτες του πλοίου, υπάρχουν πάνω από 100 άτομα που εμφάνισαν τα ίδια συμπτώματα, κυρίως διάρροιες και εμετούς.



Το Norwegian Dawn παραμένει σε καραντίνα με 2.184 επιβάτες και 1.026 μέλη πληρώματος.

«Η απόφαση να μην επιτραπεί η πρόσβαση του κρουαζιερόπλοιου στην προκυμαία ελήφθη προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι για την υγεία», ανέφερε η αρμόδια λιμενική αρχή του Μαυρικίου, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση του κινδύνου για την υγεία.

Εκπρόσωπος της Norwegian Cruise Line, με έδρα τις ΗΠΑ, ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του πλοίου στη Νότια Αφρική στις 13 Φεβρουαρίου, ορισμένοι επιβάτες εμφάνισαν «ήπια συμπτώματα μιας ασθένειας που σχετίζεται με το στομάχι».

«Ζητάμε ειλικρινά συγγνώμη για αυτήν την ατυχία. Ενημερωθήκαμε ότι πιθανότατα θα μπορέσουμε να αποβιβαστούμε την Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024», ενημέρωσε η Norwegian τους επιβάτες του πλοίου.

Με πληροφορίες από cruise.blog, Reuters

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.