Οι Παλαιστίνιοι χρειάζονται «νέα πολιτικά μέτρα» και μια ενωμένη ηγεσία λόγω της «νέας πραγματικότητας» που επιβάλλει ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε σήμερα ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός Μοχάμεντ Στάγεχ, μετά την ανακοίνωση ότι υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησης της Παλαιστινιακής Αρχής, που εδρεύει στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, στον πρόεδρό της Μαχμούντ Αμπάς.

«Δήλωσα την παραίτηση της κυβέρνησης στον Πρόεδρο στις 20 Φεβρουαρίου και σήμερα την υποβάλλω γραπτώς», ανακοίνωσε ο Στάγεχ από τη Ραμάλα, διευκρινίζοντας ότι η απόφαση αυτή λαμβάνεται κυρίως «υπό το φως των εξελίξεων που συνδέονται με την επίθεση κατά της Γάζας» και την «κλιμάκωση» στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός σημείωσε ότι παραιτείται ώστε να επιτραπεί η δημιουργία σχήματος ευρείας συναίνεσης μεταξύ των Παλαιστινίων σχετικά με τις πολιτικές ρυθμίσεις μετά τον πόλεμο του Ισραήλ κατά του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

«Το επόμενο στάδιο απαιτεί νέα κυβερνητικά και πολιτικά μέτρα που θα λαμβάνουν υπόψη τη νέα πραγματικότητα στη Λωρίδα της Γάζας, τις συνομιλίες εθνικής ενότητας και την επείγουσα ανάγκη για ενδοπαλαιστινιακή συναίνεση», τόνισε.

Επιπλέον απαιτεί «την επέκταση της εξουσίας της (Παλαιστινιακής) Αρχής σε όλη την επικράτεια, την Παλαιστίνη», υπογράμμισε ο Στάγεχ.

Ωστόσο ακόμη απομένει η παραίτηση να γίνει αποδεκτή από τον πρόεδρο Αμπάς, ο οποίος μπορεί να ζητήσει από τον Στάγεχ να παραμείνει επικεφαλής μιας υπηρεσιακής κυβέρνησης ως τον διορισμό άλλης.

Από τις 7 Οκτωβρίου που ξέσπασε ο πόλεμος στη Γάζα ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, πολλοί Παλαιστίνιοι έχουν επικρίνει τον 88χρονο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς για "αδυναμία" απέναντι στις ισραηλινές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας και την αύξηση της βίας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε την περασμένη εβδομάδα στο AFP, ο αντιπολιτευόμενος Νάσερ αλ Κίντουα, ανιψιός του εκλιπόντος Παλαιστίνιου ηγέτη Γιάσερ Αραφάτ, απηύθυνε έκκληση για ένα «φιλικό διαζύγιο» με τον Μαχμούντ Αμπάς και για νέα ενότητα της παλαιστινιακής πολιτικής ηγεσίας, συμπεριλαμβάνοντας ορισμένα μέλη της Χαμάς.

Η Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία ιδρύθηκε πριν από 30 χρόνια βάσει των προσωρινών ειρηνευτικών συμφωνιών του Όσλο, ασκεί περιορισμένη διακυβέρνηση σε τμήματα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, αλλά έχασε την εξουσία στη Γάζα έπειτα από αδελφοκτόνες συγκρούσεις τον Ιούνιο του 2007 με τη Χαμάς.

Η Φάταχ, η παράταξη που ελέγχει την Παλαιστινιακή Αρχή, και η Χαμάς κατέβαλαν προσπάθειες για να επιτύχουν συμφωνία για μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας και αναμένεται συνάντηση αξιωματούχων τους στη Μόσχα την Τετάρτη.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε ότι η παραίτηση αυτή πρέπει να ακολουθηθεί από μια ευρύτερη συμφωνία διακυβέρνησης για τους Παλαιστινίους.

«Η παραίτηση της κυβέρνησης Στάγεχ βγάζει νόημα μόνον αν έρχεται εντός του πλαισίου εθνικής συναίνεσης για τις ρυθμίσεις για την επόμενη φάση», δήλωσε στο Reuters ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς Σάμι Αμπού Ζούχρι.

Η παραίτηση της κυβέρνησης της Παλαιστινιακής Αρχής έρχεται εξάλλου εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων από τις ΗΠΑ στον πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς να προχωρήσει σε ανασχηματισμό της Παλαιστινιακής Αρχής καθώς έχουν εντατικοποιηθεί οι διεθνείς προσπάθειες για να σταματήσει ο πόλεμος στη Γάζα και να αρχίσουν διεργασίες για μια πολιτική δομή που θα κυβερνήσει τον παλαιστινιακό θύλακα μετά τον πόλεμο.

Το Ισραήλ ορκίστηκε να καταστρέψει τη Χαμάς και δηλώνει ότι για λόγους ασφαλείας δεν θα αποδεχθεί τη διακυβέρνηση της Γάζας από την Παλαιστινιακή Αρχή μετά τον πόλεμο. Αυτός ξέσπασε ύστερα από την επίθεση Παλαιστίνιων μαχητών υπό τη Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, από την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 Ισραηλινοί και ξένοι, σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς.

Μέχρι στιγμής σχεδόν 30.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο στη Γάζα, σύμφωνα με παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές, και οι κάτοικοί της έχουν στην συντριπτική πλειονότητά τους, αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.