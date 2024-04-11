Πάνω από 6.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους λόγω των πλημμυρών στη ρωσική περιοχή Κουργκάν, όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο τις τοπικές αρχές.

Ο κατακλυσμός που προκλήθηκε από τα χιόνια που λιώνουν ανάγκασε πάνω από 110.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στα Ουράλια της Ρωσίας, στη Σιβηρία και το Καζακστάν αφού μεγάλα ποτάμια, όπως ο Ουράλης, που διαρρέει το Καζακστάν και εκβάλλει στην Κασπία, υπερχείλισαν.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Οι ρωσικές αρχές προειδοποίησαν σήμερα ότι η κατάσταση παραμένει «δύσκολη» στην περιοχή Όρενμπουργκ, στα Ουράλια, μια από τις περιοχές που έχουν υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα από τις ιστορικές πλημμύρες που σημειώνονται στη Ρωσία αλλά και στο γειτονικό Καζακστάν εδώ και μέρες.

Major rivers across Russia and Kazakhstan burst their banks in the worst flooding seen in the areas in nearly a century https://t.co/3fnkpGkQmx pic.twitter.com/GSxuFOQ9Zy — Reuters (@Reuters) April 11, 2024

Στην περιοχή Τομσκ, στη Σιβηρία, τα νερά του ποταμού Τομ έχουν κατακλύσει τους δρόμους, πλημμυρίζοντας ορισμένα σπίτια και αποκόπτοντας τρία χωριά από την περιφερειακή πρωτεύουσα, όπως δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι σε κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Πάνω από 100.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους αυτές τις τελευταίες ημέρες, κυρίως στο Καζακστάν, αλλά επίσης και στη Ρωσία.

Και σε ορισμένες περιοχές, η στάθμη του νερού συνεχίζει να ανεβαίνει.

Ο υπουργός Εκτάκτων Καταστάσεων Αλεξάντρ Κουρένκοφ βρίσκεται στην περιοχή του Όρενμπουργκ, «όπου η κατάσταση αναφορικά με τις πλημμύρες παραμένει τεταμένη», όπως ανέφεραν οι υπηρεσίες του στο Telegram.

Η στάθμη στον ποταμό Ουράλη στην περιοχή αυτή έφθασε τα 10,6 μέτρα, σύμφωνα με το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων. Ξεπέρασε το επίπεδο που θεωρείται «κρίσιμο» καθώς και το ρεκόρ των 9,46 μέτρων που καταγράφηκε το 1942.

Over 110,000 people have been forced to evacuate their homes after quickly melting ice led to flooding in Russia and Kazakhstan. pic.twitter.com/uy9LJpfpbH — TaiwanPlus News (@taiwanplusnews) April 11, 2024

«Η πλημμύρα αυτής της χρονιάς ξεπερνά όλα τα ιστορικά δεδομένα παρατήρησης» στην περιοχή, δήλωσε η δημοτική αρχή του Όρενμπουργκ στο Telegram, επικαλούμενη τον περιφερειακό κυβερνήτη.

Μετά την Παρασκευή, όταν έσπασαν φράγματα του Ουράλη στο Ορσκ, κάποιοι κάτοικοι εξέφρασαν την οργή τους για τον τρόπο που τοπικοί αξιωματούχοι διαχειρίστηκαν την κατάσταση, ζητώντας μεγαλύτερη αποζημίωση και τη βοήθεια του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι ο Πούτιν ενημερώνεται τακτικά για την κατάσταση, αλλά δεν σχεδιάζει αυτή τη στιγμή να επισκεφθεί την περιοχή ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης προσπαθούν να διαχειριστούν την άνοδο της στάθμης των υδάτων.

Στο Όρενμπουργκ, κάποιοι κάτοικοι εξέφρασαν την απογοήτευσή τους που οι τοπικοί αξιωματούχοι δεν είχαν κάνει αρκετά για να προετοιμαστούν για το φετινό λιώσιμο του χιονιού.

«Υπάρχει μεγάλη αναστάτωση, οργή και έντονα συναισθήματα τα οποία κατανοώ και συμμερίζομαι», δήλωσε ο δήμαρχος του Ορενμπουργκ Σεργκέι Σάλμιν. «Το θέμα της αποζημίωσης και η διαδικασία για την διεκπεραίωση πληρωμών είναι από τα βασικά θέματα».

Τα χιόνια λιώνουν

Οι εαρινές πλημμύρες είναι κάτι συνηθισμένο για τη Ρωσία –που καλύπτει έκταση όσο οι ΗΠΑ και η Αυστραλία μαζί— καθώς λιώνει το χιόνι του χειμώνα και φουσκώνουν κάποια από τα μεγάλα ποτάμια της Ρωσίας και της κεντρικής Ασίας.

Φέτος, ωστόσο, ένας συνδυασμός παραγόντων πυροδότησε ασυνήθιστα σοβαρές πλημμύρες, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με αξιωματούχους, το έδαφος δεν είχε απορροφήσει το νερό της βροχής πριν από την έλευση του χειμώνα ενώ στη συνέχεια το νερό αυτό πάγωσε καθώς έπεσε το χιόνι, το οποίο στη συνέχεια έλιωσε πολύ γρήγορα με την αύξηση των ανοιξιάτικων θερμοκρασιών και τις έντονες βροχοπτώσεις.

Ερευνητές έχουν προειδοποιήσει ότι η άνοδος των θερμοκρασιών θα αυξήσει την εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων και ότι οι μεγάλες δασικές εκτάσεις της Ρωσίας παίζουν σημαντικό ρόλο για το κλίμα.

Στο Κουργκάν, μια περιοχή την οποία διαρρέει ο ποταμός Τομπόλ, η στάθμη των υδάτων αυξήθηκε στο Ζβερινογκολοβκόγιε πάνω από το κρίσιμο όριο των 10 μέτρων, δήλωσε ο κυβερνήτης Βαντίμ Σουμκόφ, που επισκέφθηκε οικογένειες που είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια τους.

Σοβαρό ήταν το πλήγμα και στο Καζακστάν.

Το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων δήλωσε σήμερα το πρωί ότι ο αριθμός των ανθρώπων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους διαμορφώθηκε σε πάνω από 97.000, στα ίδια επίπεδα με χθες, ενώ παραμένει σε ισχύ η κατάσταση συναγερμού σε οκτώ περιφέρειες της χώρας.

Πηγή: skai.gr

