Σάτιρα κατά Πούτιν… Με βιτριολικό τρόπο σχολιάζουν τη νίκη του Βλαντίμιρ Πούτιν στις προεδρικές εκλογές, με πάνω από 87% μάλιστα, σκιτσογράφοι από όλο τον κόσμο…
«Η πένα είναι ισχυρότερη από το σπαθί» λέει το ρητό, και στη συγκεκριμένη περίπτωση το ρητό δικαιώνεται…
Σημειώνεται ότι η νίκη του Πούτιν στις εκλογές με σταλινικό ποσοστό προκάλεσε διεθνείς επικρίσεις.
— Vladimir Putin - Caricatures ✙ (@putincaricature) March 18, 2024
Martin Rowson— Python (@slobodan_ukic) March 18, 2024
London, UK
The Ides of March https://t.co/7O5YZUIWmu#vladimirputin #putin #olafscholz #joebiden #emmanuelmacron #ursulavonderleyen #russiaisaterroriststate #politics #satire #cartoons #caricature #editorialcartoons #illustration pic.twitter.com/60B5WcCcmi
