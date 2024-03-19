Σάτιρα κατά Πούτιν… Με βιτριολικό τρόπο σχολιάζουν τη νίκη του Βλαντίμιρ Πούτιν στις προεδρικές εκλογές, με πάνω από 87% μάλιστα, σκιτσογράφοι από όλο τον κόσμο…



«Η πένα είναι ισχυρότερη από το σπαθί» λέει το ρητό, και στη συγκεκριμένη περίπτωση το ρητό δικαιώνεται…

Σημειώνεται ότι η νίκη του Πούτιν στις εκλογές με σταλινικό ποσοστό προκάλεσε διεθνείς επικρίσεις.

— Vladimir Putin - Caricatures ✙ (@putincaricature) March 18, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.