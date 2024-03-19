Λογαριασμός
Σάτιρα κατά Πούτιν: Πώς είδαν σκιτσογράφοι τη νίκη του Ρώσου πρόεδρου στις εκλογές με πάνω από 87% - Δείτε εικόνες

«Η πένα είναι ισχυρότερη από το σπαθί» λέει το ρητό, και στη συγκεκριμένη περίπτωση το ρητό δικαιώνεται… 

Σάτιρα κατά Πούτιν… Με βιτριολικό τρόπο σχολιάζουν τη νίκη του Βλαντίμιρ Πούτιν στις προεδρικές εκλογές, με πάνω από 87% μάλιστα, σκιτσογράφοι από όλο τον κόσμο…

Σημειώνεται ότι η νίκη του Πούτιν στις εκλογές με σταλινικό ποσοστό προκάλεσε διεθνείς επικρίσεις. 

