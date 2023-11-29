Το Ισραήλ απέρριψε εκ νέου τις εκκλήσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για οριστική κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο της Γάζας.

«Όποιος στηρίζει την κατάπαυση του πυρός επί της ουσίας στηρίζει τη συνέχιση του καθεστώτος τρόμου της Χαμάς στη Γάζα», τόνισε ο ισραηλινός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη Γκιλάντ Ερντάν μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Το Ισραήλ δεν θα μπορούσε να προστατεύσει τους πολίτες του σε μια τέτοια περίπτωση, υποστήριξε.

Δεν θα μπορούσε κανείς να ζητεί κατάπαυση του πυρός και ταυτόχρονα να ισχυρίζεται ότι επιδιώκει την επίλυση της σύγκρουσης, συνέχισε ο Ερντάν, υπογραμμίζοντας ότι η Χαμάς δεν είναι αξιόπιστος εταίρος για να επιτευχθεί ειρήνευση στην περιοχή.

«Η Χαμάς έχει δηλώσει δημοσίως – όλοι το διαπιστώσατε – πως θα επαναλάβει την (επίθεση που εξαπέλυσε την) 7η Οκτωβρίου ξανά και ξανά έως ότου το Ισραήλ πάψει να υπάρχει. Πώς θα αντιδρούσατε και θα προστατεύατε τους πολίτες σας από μια τέτοια ξεκάθαρη απειλή, με κατάπαυση του πυρός;» είπε ο Γκιλάντ Ερντάν.

Ο ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ σημείωσε επίσης πως ο κύκλος της βίας θα μπορούσε να κλείσει μόνον εφόσον η Χαμάς παρέδιδε όλους τους ομήρους και όσους ενεπλάκησαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου εναντίον του Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.