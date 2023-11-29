ΙΑΕΑ: Ανησυχία για τον πολλαπλασιασμό κινδύνων γύρω από τους ουκρανικούς πυρηνικούς σταθμούς

Οι κίνδυνοι πληθαίνουν για τους ουκρανικούς πυρηνικούς σταθμούς λόγω της εγγύτητας των πολεμικών συγκρούσεων και των διακοπών ηλεκτροδότησης, τόνισε σήμερα ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ), Ραφαέλ Γκρόσι.

«Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι που πολλαπλασιάζονται και που θα συνεχίσουν να υπάρχουν μέχρι το τέλος του πολέμου», δήλωσε ο Γκρόσι σε δημοσιογράφους, στο περιθώριο επίσκεψης στον χώρο που έχει προγραμματιστεί για την ταφή ραδιενεργών αποβλήτων στο Μπιρ του νομού Μεζ, στην ανατολική Γαλλία.

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια στη νότια Ουκρανία κατελήφθη από τον ρωσικό στρατό τον Μάρτιο του 2022, λίγες ημέρες μετά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία. Μόσχα και Κίεβο αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις γύρω από τις εγκαταστάσεις του πυρηνικού σταθμού.

«Οι στρατιωτικές ενέργειες έχουν αυξηθεί και στη μόνιμη αποστολή εμπειρογνωμόνων μας, που έχουμε στη Ζαπορίζια και επίσης σε άλλους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής της Ουκρανίας, βλέπουμε ένταση των επιθέσεων γύρω από τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας», ανέφερε ο Γκρόσι. «Μας ανησυχεί ιδιαίτερα».

Ο επικεφαλής του ΙΑΕΑ αναφέρθηκε επίσης στις διακοπές ηλεκτροδότησης «που ενέχουν κίνδυνο για τη λειτουργία ψύξης» των αντιδραστήρων.

Η Ζαπορίζια, ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός στην Ευρώπη, έχει γίνει στόχος βομβαρδισμών και σε πολλές περιπτώσεις έχουν σημειωθεί διακοπές στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, μια κατάσταση που εγείρει φόβους για πυρηνικό ατύχημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

