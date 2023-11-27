Σφοδρές ριπές ανέμου και γιγάντια κύματα που πλημμυρίζουν μέχρι και αυτοκινητοδρόμους, τη νότια Ρωσία και την προσαρτημένη χερσόνησο της Κριμαίας προκαλώντας μεγάλες διακοπές της ηλεκτροδότησης, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Η κακοκαιρία, την οποία τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης έχουν αποκαλέσει «καταιγίδα του αιώνα» και «μεγακαταιγίδα», άρχισε να μαίνεται από χθες, Κυριακή, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης.

Στην περιφέρεια του Κρασνοντάρ, στην οποία βρίσκονται οι λουτροπόλεις Σότσι και Ανάπα, τις οποίες προτιμούν για τις διακοπές τους πολλοί Ρώσοι, εκατοντάδες δένδρα καθώς και πολυάριθμες μεταλλικές κατασκευές στις παραλίες παρασύρθηκαν από τον άνεμο στη διάρκεια της περασμένης νύχτας προκαλώντας τραυματισμούς, ανακοίνωσε η τοπική διεύθυνση του ρωσικού υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων.

Crimea was hit by a severe storm



Hurricane winds of up to 40 meters per second are ripping out trees and tearing off roofs. Many districts of Yevpatoria are flooded, and public transport has been halted in Sevastopol.



The storm has reached Russia: the strongest winds are raging… pic.twitter.com/NKHH5C9LFS — NEXTA (@nexta_tv) November 26, 2023

Στο Βιτιάζεβο, κοντά στην Ανάπα, η καταιγίδα έκανε να εξωκείλει ένα μεγάλο φορτηγό πλοίο με σημαία Μπελίζ, το Blue Shark, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στο Σότσι, η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία των σιδηροδρόμων εξαιτίας πτώσεων δένδρων στις σιδηρογραμμές.

Στο Νοβοροσιίσκ, επίσης στην περιφέρεια του Κρασνοντάρ, η Κοινοπραξία του Πετρελαιαγωγου της Κασπίας ανακοίνωσε πως ανέστειλε τη φόρτωση πετρελαίου και πως έστειλε τα πετρελαιοφόρα της σε καταφύγια εξαιτίας «εξαιρετικά δυσμενών μετεωρολογικών συνθηκών»: ριπές ανέμου ταχύτητας μέχρι και 24 μέτρων το δευτερόλεπτο και κύματα που φθάνουν σε ύψος τα 8 μέτρα.

Στην Κριμαία, η Μαύρη Θάλασσα πλημμύρισε αυτοκινητοδρόμους, με τη ρωσική τηλεόραση να μεταδίδει εικόνες κυμάτων να σπάνε πάνω σε αυτοκίνητα που προσπαθούν να κινηθούν μέσα στο νερό.

Ο κυβερνήτης της Κριμαίας Σεργκέι Ακσιόνοφ ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Telegram πως κήρυξε αργία τη σημερινή ημέρα λόγω της κακοκαιρίας.

Η καταιγίδα αυτή έχει προκαλέσει διακοπές της ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα περίπου 500.000 άνθρωποι να μείνουν χωρίς ηλεκτρικό στην Κριμαία, σύμφωνα με ένα σύμβουλο του Ακσιόνοφ, τον Όλεγκ Κριούτσκοφ, τον οποίο επικαλούνται ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Στη Σεβαστούπολη, περισσότερα από 500 θαλάσσια ζώα έχασαν τη ζωή τους όταν πλημμύρισε το τοπικό Ενυδρείο λόγω της καταιγίδας, έγραψε στο Telegram ο κυβερνήτης της πόλης Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι μετεωρολογικές προγνώσεις δεν είναι καθόλου καθησυχαστικές αυτή τη στιγμή, καθώς σήμερα στην Κριμαία αναμένονται βροχή, χιόνι και ριπές ανέμου ταχύτητας μέχρι και 30 μέτρων το δευτερόλεπτο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.