Η Ρωσία έχει καταφέρει να πουλήσει σχεδόν όλο το πετρέλαιό της πολύ πάνω από το ανώτατο όριο τιμής των 60 δολαρίων ανά βαρέλι που έχει επιβάλει η Δύση, δήλωσε σήμερα Ρώσος κυβερνητικός αξιωματούχος.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρες της G7 και η Αυστραλία εισήγαγαν το ανώτατο όριο τιμών στο ρωσικό πετρέλαιο τον περασμένο Δεκέμβριο, με στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα της Ρωσίας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Ακόμη και οι μη φιλικές χώρες τονίζουν ότι το λεγόμενο ανώτατο όριο τιμής δεν απέδωσε. Περισσότερο από το 99% του πετρελαίου διαπραγματεύεται πολύ πάνω από την τιμή των 60 δολαρίων ανά βαρέλι», δήλωσε ο Βλαντίμιρ Φουργκάλσκι αξιωματούχος του ρωσικού υπουργείου Ενέργειας κατά τη διάρκεια συζήτησης στρογγυλής τραπέζης στην Άνω βουλή του ρωσικού κοινοβουλίου.

Η Ρωσία αναγκάσθηκε να σταματήσει τις εξαγωγές πετρελαίου και πετρελαιοειδών αφότου επιβλήθηκε η ανώτατη τιμή καθώς προσπαθούσε να βρει αρκετά πλοία για να μεταφέρει όλη της την παραγωγή.

Αλλά στη συνέχεια κατάφερε να αναθέσει το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών της σε εγχώριες ή μη δυτικές ξένες μεταφορικές εταιρείες, οι οποίες δεν απαιτούν δυτική ασφαλιστική κάλυψη.

Οι προβλέψεις της ρωσικής κρατικής τράπεζας VEB

Σύμφωνα με τη ρωσική κρατική τράπεζα VEB, η οποία παρουσίασε τις δικές της προβλέψεις σε σημερινή εκδήλωση, οι ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου φαίνονται να προσεγγίζουν τα 242 εκατομμύρια μετρικούς τόνους (4,84 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως) εφέτος, πιο κάτω από τα 248 εκατομμύρια τόνους το 2022.

Το 2024 , οι ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου θα διαμορφωθούν στα 241 εκατομμύρια τόνους, ανέφερε η VEB.

Ο Αντρέι Κλεπάτς, επικεφαλής οικονομολόγος της VEB, είπε ότι οι εξαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου μέσω αγωγών στην Ευρώπη θα συνεχίσουν να μειώνονται απότομα, φθάνοντας τα 16 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm) εφέτος από τα 56 bcm το 2022 και από τα 130-140 bcm προηγουμένως.

«Αυτό δεν θα ανακαμφθεί. Έως ότου οι σχέσεις μας αλλάξουν ριζικά, αλλά αυτό θα γίνει σε ένα πολύ μακρινό μέλλον», δήλωσε ο Κλεπάτς, προσθέτοντας ότι θα ήταν αδύνατο να αντισταθμιστεί η πτώση των ρωσικών εξαγωγών φυσικού αερίου με την αύξηση των εξαγωγών προς την Κίνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

