Ρωσία: Ψεύτικη ηχογραφημένη έκκληση της μητέρας του Ναβάλνι προς τη σύζυγό του

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίσθηκε μια ψεύτικη ηχογραφημένη έκκληση της Λουντμίλα Ναβάλναγια, μητέρας του εκπλιπόντος αρχηγού της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, που πέθανε στις 16 Φεβρουαρίου στην αποικία κρατουμένων «Πολικός λύκος», γράφει σήμερα ο ρωσικός ιστότοπος Meduza.

Η ηχογραφημένη έκκληση αρχίζει με τη φράση «Αξιότιμη Γιούλια Μπορίσοβνα Αμπροσίμοβα, τώρα θέλω να απευθυνθώ σε σας, και τελειώνει με τα λόγια: «σας περιφρονώ και σας απαγορεύω να μιλάτε εκ μέρους του γιού μου, του παιδιού μου».

Σύμφωνα με τον εν λόγω ιστότοπο, την ηχογραφημένη αυτή έκκληση, βρήκε ο διευθυντής του ιστότοπου επαλήθευσης ειδήσεων «Provereno» Ιλιά Μπερ.

Ο Μπερ πιστεύει, γράφει η Meduza, ότι η ηχογράφηση δημιουργήθηκε με τη βοήθεια ενός νευρωνικού δικτύου. «Ταυτόχρονα, η φωνή μοιάζει πολύ με τη φωνή της Λουντμίλα Ναβάλναγια που ακούγεται από μακριά, καθώς δεν υπήρχε τίποτα για να μάθει πάνω σ αυτό το νευρωνικό δίκτυο», επισημαίνει ο Μπερ. Κατά τη γνώμη του, η ψεύτικη ηχογράφηση δημιουργήθηκε με βάση ένα βίντεο στο οποίο η Ναβάλναγια απαιτεί από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να της δώσει το σώμα του νεκρού γιου της.

Οι πρώτες δημοσιεύσεις με την ψέυτικη αυτήν ηχογράφηση εμφανίσθηκαν το πρωί της 22α Φεβρουαρίου. Όπως γράφει ο Μπερ στις 8.29 το πρωί ώρα Μόσχας την ηχογραφημένη έκκληση ανάρτησε το κανάλι Signal στο Telegram, που έχει ένα ακροατήριο 500.000 ατόμων, το οποίο ισχυρίζονταν ότι «στα ΜΜΕ εμφανίσθηκε έκκληση της μητέρας του Αλεξέι Ναβάλνι προς τη σύζυγό του. Την ψεύτικη ηχογραφημένη έκκληση στο εν λόγω κανάλι είδαν περισσότεροι από 165 χιλιάδες ακόλουθοι.

Ο Ιλιά Μπερ ισχυρίζεται ότι το κανάλι αυτό στο Telegram ανήκει «στο προπαγανδιστικό δίκτυο της Κριστίνα Ποτούλτσικ, η οποία χρηματοδοτείται από την εταιρεία Dialog» με χρήματα που προέρχονται από κρατικά κονδύλια μέσω της ρωσικής προεδρίας».

Στην συνέχεια την ψεύτικη ηχογραφημένη έκκληση, άρχισαν να αναμεταδίδουν κανάλι και ιστοτοποι που υποστηρίζουν την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία καθώς και ορισμένες ρωσικές ιστοσελίδες.

Η μητέρα του Ναβάλνι Λουντμίλα και η σύζυγός του Γιούλια Ναβάλναγια, μέχρι στιγμής δεν σχολίασαν την ψεύτικη ηχογραφημένη έκκληση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

