Η έδρα των υπηρεσιών πληροφοριών της Σουηδίας (Säpo) στη Στοκχόλμη εκκενώθηκε σήμερα έπειτα από μια πιθανή διαρροή αερίου και επτά άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες, ανακοίνωσαν οι Αρχές, χωρίς να μπορούν να καθορίσουν την προέλευση της διαρροής.

Αστυνομικοί με αντιασφυξιογόνες μάσκες και ασθενοφόρα αναπτύχθηκαν στο σημείο, το οποίο εκκενώθηκε γύρω στις 13.00 τοπική ώρα, σύμφωνα με τις εικόνες που μετέδωσαν σουηδικά ΜΜΕ.

«Γύρω στις 13.00 πληροφορίες έκαναν λόγο για την παρουσία μιας επικίνδυνης ουσίας στα γραφεία της Säpo», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Πάτρικ Σόντερμπεργκ, επικεφαλής γιατρός των υγειονομικών υπηρεσιών στην περιοχή της Στοκχόλμης.

«Πέντε άνθρωποι που εκδήλωσαν αναπνευστικά συμπτώματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και άλλοι δύο μετέβησαν εκεί με ιδία μέσα για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες», συμπλήρωσε.

Μια έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, είπε ο γιατρός, διευκρινίζοντας πως δεν έχει καμία πληροφορία σχετικά με την ουσία που διέρρευσε.

Η Säpo, από την πλευρά της, «έλαβε μέτρα και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο», αφότου ειδοποιήθηκαν, δήλωσε η εκπρόσωπός της Κάριν Λουτζ στο AFP.

Το κτίριο «μερικώς εκκενώθηκε», συμπλήρωσε η ίδια, χωρίς να θέλει να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες ή να πει εάν εξετάζεται το σενάριο μιας εγκληματικής ενέργειας.

Η Σουηδία αύξησε το επίπεδο συναγερμού για την ασφάλειά της από τον περασμένο χρόνο και ελπίζει ότι θα άρει το τελευταίο εμπόδιο για την είσοδό της στο ΝΑΤΟ τη Δευτέρα, με την ψηφοφορία του ουγγρικού κοινοβουλίου για αυτήν την ένταξη.

Μια ζώνη εκατοντάδων μέτρων εκκενώθηκε περιμετρικά του κτιρίου των υπηρεσιών ασφαλείας, έκανε γνωστό η αστυνομία αναφέροντας «πιθανή διαρροή αερίου». Αργά το απόγευμα, η πρόσβαση στην περιοχή αποκαταστάθηκε.

Ορισμένοι αστυνομικοί που έφθασαν στο κτίριο «ένιωσαν μια μυρωδιά κατά την άφιξή τους», σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της αστυνομίας.

Οι αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους της περιοχής να κλείσουν τα παράθυρά τους και αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι μύρισαν κάτι σαν μπογιά, σύμφωνα με την εφημερίδα Aftonbladet.

Οι σουηδικές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποίησαν αυτήν την εβδομάδα για τις απειλές που θέτουν κρατικοί παράγοντες, στοχοθετώντας κυρίως τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν.

Πηγή: skai.gr

