Με 407 ψήφους υπέρ, 226 κατά και τέσσερις αποχές, η Bundestag ενέκρινε σήμερα την μερική νομιμοποίηση της ινδικής κάνναβης στην Γερμανία. Το σχέδιο της κυβέρνησης για ελεγχόμενη απελευθέρωση της κατοχής και χρήσης κάνναβης έχει επικριθεί ιδιαίτερα, ενώ δεν θεωρείται βέβαιη η υπερψήφιση της κυβερνητικής πρότασης από το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργού Υγείας Καρλ Λάουτερμπαχ (SPD), από την 1η Απριλίου στα άτομα άνω των 18 ετών θα επιτρέπεται η κατοχή έως και 25 γραμμαρίων κάνναβης για προσωπική κατανάλωση, ενώ νόμιμη θα είναι και η καλλιέργεια έως και τριών φυτών κάνναβης στο σπίτι. Από την 1η Ιουλίου θα μπορούν να λειτουργούν και σύλλογοι καλλιέργειας, με έως και 500 ενήλικα μέλη, αλλά όχι για εμπορική χρήση, μόνο δική τους χρήση - έως 50 γραμμαρίων/μήνα. Η δημόσια κατανάλωση σε σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις και σε απόσταση 100 μέτρων από αυτά θα απαγορεύεται, όπως και το κάπνισμα σε πεζοδρόμους μέχρι τις 20:00. Η αρχική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 18 μήνες μετά την έναρξη της εφαρμογής τους.

Ο υπουργός Υγείας Καρλ Λάουτερμπαχ δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι «με αυτόν τον νόμο θα πετύχουμε να περιορίσουμε σημαντικά την μαύρη αγορά, θα προστατεύουμε καλύτερα τα παιδιά και τους νέους μας και θα έχουμε ένα ασφαλές προϊόν για τους ενήλικες καταναλωτές». Σύμφωνα με τον ίδιο, η μέχρι τώρα πολιτική απέτυχε, επειδή οι καταναλωτές είναι όλο και περισσότεροι και κυρίως νέοι.

Θετικά αποτελέσματα από τη νέα νομοθεσία αναμένει και ο επίτροπος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για τα ναρκωτικά Μπούρκχαρτ Μπλίνερτ: «Οι απαγορεύσεις δεν βοηθούν κατά του καπνίσματος και η τρέχουσα ποινικοποίηση δεν έχει καμία σχέση με την προστασία της υγείας. Αυτό φαίνεται από την πραγματικότητα των 4,5 εκατομμυρίων ενήλικων χρηστών κάνναβης το 2023», δήλωσε ο κ. Μπλίνερτ και έκανε λόγο για νέα πολιτική, «μακριά από τον στιγματισμό και την ποινικοποίηση, με περισσότερη προστασία και βοήθεια».

Από την άλλη πλευρά ωστόσο ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κλάους Ράινχαρντ τόνισε ότι η κάνναβη είναι ουσία η οποία προκαλεί εθισμό. «Περίπου το 10% των τακτικών χρηστών έχει εξάρτηση, ενώ η τακτική χρήση από άτομα κάτω των 25 ετών δύναται να προκαλέσει προβλήματα στην ανάπτυξη του εγκεφάλου. Φοβάμαι ότι η νομιμοποίηση θα ωθήσει περισσότερους να δοκιμάσουν», δήλωσε.

Η Γερμανική Ένωση Δικαστών προειδοποίησε επίσης ότι το δικαστικό σώμα θα επιβαρυνθεί υπερβολικά από τον κανονισμό αμνηστίας που προβλέπει η νομοθεσία, για όσους έχουν ήδη καταδικαστεί. «Αναμένουμε περισσότερες από 100.000 υποθέσεις που θα πρέπει να ελεγχθούν εκ νέου προκειμένου να αρθούν οι ποινές που έχουν επιβληθεί», ανέφερε ο ομοσπονδιακός διευθυντής της Ένωσης Σβεν Ρέμπεν.

Η νέα νομοθεσία θα τεθεί προς έγκριση στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο στο τέλος Μαρτίου. Η έγκριση δεν είναι νομικά αναγκαία, το Συμβούλιο ωστόσο μπορεί να ζητήσει διαδικασία διαιτησίας με την Bundestag, καθυστερώντας την εφαρμογή του νόμου, κάτι που έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι θα επιχειρήσει ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ.

Στην Bundestag πάντως σήμερα ψήφισαν αρνητικά και κάποιοι βουλευτές του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD). Ενδεικτικά, ο αρμόδιος για θέματα εσωτερικής πολιτικής Σεμπάστιαν Φίντλερ δήλωσε ότι του ιδίου, ως πρώην αστυνομικού στην Υπηρεσία Κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ), το επαγγελματικό του ήθος δεν του επιτρέπει να υπερψηφίσει ένα νομοσχέδιο το οποίο αφήνει ελεύθερους τους εμπόρους ναρκωτικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

