Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε σήμερα ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν «να γυρίσουν την πλάτη» στην Ουκρανία τώρα, τη στιγμή που το πακέτο της βοήθειας, ύψους 60 δισ. δολαρίων, προς το Κίεβο παραμένει μπλοκαρισμένο στο Κογκρέσο αφού οι Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές αρνούνται να το συζητήσουν.

«Δεν μπορούμε να γυρίσουμε τώρα την πλάτη» επειδή ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «σ’ αυτό υπολογίζει», είπε ο Μπάιντεν σε μια ομιλία του στον Λευκό Οίκο, παραμονή της συμπλήρωσης δύο ετών από την έναρξη του πολέμου.

Ο Μπάιντεν είπε επίσης ότι σύντομα θα μιλήσει για το θέμα της Ρωσίας με τους άλλους ηγέτες των χωρών της G7, καθώς και με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συμμετάσχει αύριο Σάββατο στη βιντεοδιάσκεψη με τους ηγέτες της G7 και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Νωρίτερα σήμερα η αμερικανική κυβέρνηση επέβαλε σειρά κυρώσεων στη Ρωσία, τόσο για τον πόλεμο στην Ουκρανία όσο και για τον θάνατο του ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι.

Πηγή: skai.gr

