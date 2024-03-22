Ο νεοδιορισμένος πρέσβης της Ρωσίας στην Ιαπωνία προειδοποίησε το Τόκιο για σοβαρές συνέπειες και αντίποινα αν πυραυλικά συστήματα Patriot που κατασκευάζονται βάσει αμερικανικής αδείας στην Ιαπωνία καταλήξουν στην Ουκρανία, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο πρέσβης Νικολάι Νόζντρεφ ανέφερε πως η Μόσχα θα παρακολουθεί στενά για να δει πού καταλήγουν ιαπωνικές εξαγωγές όπλων αφού το Τόκιο άμβλυνε τους κανόνες εξαγωγών του στα τέλη του περασμένου έτους.

Συγκεκριμένα, ο Ρώσος αξιωματούχος τόνισε ότι η Μόσχα θα παρακολουθεί για να δει αν και πότε τυχόν πύραυλοι Patriot που κατασκευάζονται στην Ιαπωνία βάσει αδείας των ΗΠΑ εξάγονται στις ΗΠΑ και στη συνέχεια στην Ουκρανία.

«Συνεπώς, θα παρακολουθούμε προσεκτικά για να βεβαιωθούμε ότι οι Patriots που παραδόθηκαν δεν θα καταλήξουν στην Ουκρανία, γιατί αν συμβεί αυτό, θα υπάρξουν οι πιο σοβαρές συνέπειες για τις διμερείς σχέσεις (Ρωσίας-Ιαπωνίας), συμπεριλαμβανομένων αντιποίνων», προειδοποίησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

