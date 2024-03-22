«Κυνική» χαρακτήρισε τη δήλωση του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με την οποία η Ρωσία βρίσκεται «σε κατάσταση πολέμου», ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ κατά τη συνέντευξη τύπου μετά τη Σύνοδο Κορυφής.

Ερωτηθείς από το ΑΠΕ-ΜΠΕ αν η ΕΕ είναι έτοιμη και προετοιμασμένη για πόλεμο μετά τις δηλώσεις του Κρεμλίνου, ο κ. Μισέλ σημείωσε ότι η Μόσχα αναγνωρίζει ότι πρόκειται για «εισβολή πλήρους κλίμακας, με άλλα λόγια πόλεμος. Πρόκειται για πόλεμο επιθετικότητας που ξεκίνησε από την Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας». Προσέθεσε ότι αυτό δείχνει ότι η ΕΕ πράττει σωστά που εργάζεται για την ενίσχυση και την βελτίωση της αμυντική ετοιμότητα της ΕΕ. «Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Δεν θέλω να σπείρουμε αγωνία στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Από την άλλη, πρέπει να είμαστε σαφείς και να πούμε στους πολίτες της ΕΕ, ότι εάν θέλουμε ειρήνη και θέλουμε ειρήνη, εάν θέλουμε ασφάλεια και σταθερότητα, είναι σημαντικό να βελτιώσουμε την αμυντική μας ικανότητα και να οικοδομήσουμε μια αληθινή ΕΕ σε σχέση με την άμυνα» προσέθεσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Από την πλευρά της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απαντώντας στην ίδια ερώτηση τόνισε ότι « η Ρωσία είναι σε πόλεμο με την Ουκρανία από το 2022 και η σημερινή δήλωση αποδεικνύει ότι το Κρεμλίνο πρόδωσε τον ρωσικό λαό τα τελευταία δύο χρόνια κρύβοντας τα γεγονότα και αρνούμενοι ότι είναι σε πόλεμο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

