Στην εγκατάσταση πυρηνικών αντιδραστήρων από τη Βουλγαρία τον Ιούνιο ελπίζει η Ουκρανία

Η Ουκρανία ελπίζει να υπογράψει συμφωνία τον Ιούνιο για την αγορά δύο πυρηνικών αντιδραστήρων από τη Βουλγαρία, καθώς επιδιώκει να αναπληρώσει την απώλεια του τεράστιου πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια που διαθέτει έξι αντιδραστήρες, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ο επικεφαλής της εταιρείας Energoatom.

Οι νέοι αντιδραστήρες θα κατασκευασθούν στον πυρηνικό σταθμό Χμελνίτκσι στη δυτική Ουκρανία και θα εξοπλισθούν με ρωσικού σχεδιασμού εξοπλισμό τον οποίο το Κίεβο θέλει να εισάγει από τη Βουλγαρία, δήλωσε ο Πέτρο Κότιν σε συνέντευξη του.

Η Ρωσία πήρε τον έλεγχο του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού της Ευρώπης, μετά την έναρξη της εισβολής της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Αυτή τη στιγμή οι έξι πυρηνικοί αντιδραστήρες του σταθμού είναι ανενεργοί.

«Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των κυβερνήσεων της Ουκρανίας και της Βουλγαρίας συνεχίζονται… και νομίζω ότι κάπου τον Ιούνιο θα έχουμε το αποτέλεσμα της σύναψης συμβολαίων με τη Βουλγαρία για την αγορά αυτού του εξοπλισμού» δήλωσε ο Κότιν στην συνέντευξη που παραχώρησε αργά χθες.

«Έθεσα το καθήκον ενώπιον του δικού μας οργανισμού κατασκευών και του πυρηνικού σταθμού Χμελνίτσκι να είναι έτοιμοι να τον εγκαταστήσουν τον Ιούνιο» είπε αναφερόμενος στον έναν από τους δύο αντιδραστήρες ο οποίος θα είναι έτοιμος προς εγκατάσταση αμέσως.

Ο Κότιν είπε ότι αν παραδοθεί εγκαίρως και πλήρως, η Energoatom θα είναι έτοιμη να αρχίσει τις εργασίες εκκίνησης του νέου αντιδραστήρα σε δύο με τρία χρόνια, μια περίοδος η οποία επίσης απαιτείται για την κατασκευή της τουρμπίνας στον σταθμό. Η Energoatom διεξάγει προκαταρκτικές συνομιλίες με την General Electric για την κατασκευή της τουρμπίνας, είπε.

Ο δεύτερος αντιδραστήρας θα εγκατασταθεί αργότερα, αλλά ο Κότιν δεν έδωσε κάποιο χρονοδιάγραμμα.

Ο Κότιν είπε ότι η Βουλγαρία προηγουμένως είχε κοστολογήσει την τιμή των δύο αντιδραστήρων στα 600 εκατομμύρια δολάρια, αλλά ότι η Σόφια επιθυμεί να αυξήσει την τιμή του εξοπλισμού, ο οποίος εκτός από τη Βουλγαρία μπορεί να αγοραστεί μόνο από τη Ρωσία.

«Υπάρχει μια συνεχής επιθυμία της βουλγαρικής πλευράς να επιτύχει μεγαλύτερα οφέλη για τον εαυτό της από αυτά τα 600 εκατομμύρια δολάρια και όσο περνάει ο καιρός ακούγονται υψηλότερες τιμές, αλλά εξακολουθούμε να επικεντρωνόμαστε στην τιμή των 600 εκατομμυρίων δολαρίων», δήλωσε ο Κότιν.

Είπε επίσης ότι η Energoatom προτίθεται να κατασκευάσει δύο ακόμη αντιδραστήρες στον σταθμό Χμελνίτσκι που θα βασίζονται στον αμερικανικό αντιδραστήρα AP-1000 και πως η εταιρεία θα αρχίσει να ρίχνει σκυρόδεμα για τις δύο νέες μονάδες στις αρχές Απριλίου.

Η Ρωσία δεν θα τον θέσει σε λειτουργία

Η Ουκρανία από τότε που έχασε τον σταθμό της Ζαπορίζια βασίζεται στην πυρηνική ενέργεια τριών εν λειτουργία πυρηνικών σταθμών στην χώρα, με εννέα συνολικά αντιδραστήρες, συμπεριλαμβανομένων δύο αντιδραστήρων που αυτή τη στιγμή λειτουργούν στον πυρηνικό σταθμό Χμελνίτσκι.

Ο Κότιν είπε ότι η Ουκρανία δεν έχει παραιτηθεί από τα σχέδια να επαναλειτουργήσει κάποια μέρα τον σταθμό της Ζαπορίζια και ότι, σε αντίθεση με την Ρωσία, θα είναι σε θέση και θα γνωρίζει πως θα επαναφέρει τον σταθμό σε λειτουργία.

«Λένε (η Ρωσία) ακόμη, ότι θα επαναλειτουργήσουν τον σταθμό, αλλά δεν μπορούν τεχνικά να τον ξεκινήσουν επειδή δεν υπάρχουν ηλεκτρικές γραμμές, ούτε νερό και ούτε προσωπικό» είπε ο Κότι , προσθέτοντας ότι η Μόσχα δεν θέλει να το παραδεχθεί αυτό σε πολιτικό επίπεδο.,

Στο πεδίο της μάχης, ωστόσο, τα ίδια τα ουκρανικά στρατεύματα βρίσκονται σε δύσκολη θέση μετά την προσπάθειά τους να οργανώσουν μια αντεπίθεση πέρυσι, η οποία αποδείχθηκε ανίκανη να διασπάσει τις ρωσικές αμυντικές γραμμές στην περιοχή Ζαπορίζια.

Ο Κότιν δήλωσε ότι η Energoatom, η οποία διατήρησε το προσωπικό που λειτουργούσε τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, θα είναι έτοιμη να επανεκκινήσει το εργοστάσιο μετά την «αποκατάστασή» του και ότι έχει ήδη εκπαιδεύσει ειδικές ομάδες για να το πράξει.

Μετά την ανατίναξη του φράγματος Κακχόβκα, ο σταθμός έχασε τη σταθερή εισροή νερού από τον ποταμό Ντνίπρο που ήταν απαραίτητη για τις μονάδες παραγωγής ενέργειας και μέχρι στιγμής το εργοστάσιο έχει μόνο μια μικρή παροχή από μια λίμνη κοντά στις εγκαταστάσεις.

Ο Κότιν είπε ότι υπό τις παρούσες συνθήκες μόνο ο ένας αντιδραστήρας μπορεί να λειτουργήσει όχι περισσότερο από έναν μήνα και μετά θα πρέπει να απενεργοποιηθεί λόγω έλλειψης νερού που απαιτείται για το σύστημα ψύξης.

Επισήμανε ότι για να επαναλειτουργήσει ο σταθμός, είτε το φράγμα της Κακχόβκα θα πρέπει να ξανακτισθεί είτε θα πρέπει να κατασκευαστούν αντλίες που θα παίρνουν νερό από τον ποταμό Δνείπερο.

«Θα χρειασθούν κάπου δύο χρόνια, αλλά αυτό είναι περίπου το κύριο δαπανηρό μέτρο. Κατά την διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου, θα είναι δυνατόν να ελεγχθούν όλα τα συστήματα και εάν δεν υπάρξει δολιοφθορά, όλα τα άλλα συστήματα θα είναι έτοιμα για εκκίνηση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.