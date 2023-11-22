Πτώση άνω του 4% για τις τιμες του Μπρεντ, κάτω από τα 79 δολάρια το βαρέλι, μετά την ανακοίνωση του ΟΠΕΚ+ ότι αναβάλλει την προγραμματισμένη συνεδρίαση του από τις 26 στις 30 Νοεμβρίου.

Το αποτέλεσμα ήταν οι τιμές του μαύρου χρυσού να κατρακυλούν την Τετάρτη ακόμα και κοντά στα 4 δολάρια το βαρέλι, με το Μπρεντ να φτάνει τα 78,8 δολ./βαρέλι και το αμερικανικό αργού τα 74 δολ./βαρέλι.

Η αναβολή σύμφωνα με αναλυτές φαίνεται να συνδέεται με τη δυσαρέσκεια της Σαουδικής Αραβίας αναφορικά με τα επίπεδα παραγωγής άλλων κρατών - μελών του Οργανισμού.

Η νέα ημερομηνία της συνόδου του ΟΠΕΚ+ συμπίπτει με την πρώτη ημέρα της Διάσκεψης για το Κλίμα, Conference of the Parties climate summit (COP28), στο Ντουμπάι και αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό γεγονός τόσο για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που υποδέχονται το γεγονός -τον τρίτο μεγαλύτερο παραγωγό του ΟΠΕΚ- όσο και για τους άλλους παραγωγούς ενέργειας στον αραβικό κόσμο που αντιμετωπίζουν την πράσινη μετάβαση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.