Ισπανία: YouTuber μηνύει τη Google για «καταχρηστική απόλυση»

Ένας Ισπανός YouTuber οδηγεί την Google Spain ενώπιον της δικαιοσύνης κατηγορώντας την για καταχρηστική απόλυση, σε μια υπόθεση που θα μπορούσε να δημιουργήσει δικαστικό προηγούμενο για τα εργασιακά δικαιώματα των δημιουργών περιεχομένου, έγινε σήμερα γνωστό από την ισπανική συνδικαλιστική ένωση UGT.

«Δεν έχω άλλη επιλογή από το οδηγήσω το YouTube στο εδώλιο των κατηγορουμένων», έγραψε ο Jota (@Jota_POV), σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η μήνυση επιδιώκει να καταδείξει μια εργασιακή σχέση μεταξύ του Jota, ενός δημιουργού περιεχομένου πολιτικής σάτιρας, το πραγματικό όνομα του οποίου δεν αποκαλύπτεται, και του YouTube της Alphabet, διότι εκείνος παρείχε τακτικά τις υπηρεσίες του και λάμβανε αμοιβή που προερχόταν από τα διαφημιστικά έσοδα, σύμφωνα με το UGT.

Η Google Spain μπλόκαρε το κανάλι του Jota στο YouTube, που ονομάζεται "Último Bastión" (Τελευταίο Οχυρό), με περίπου 18.000 ακολούθους, από το λαμβάνει διαφημιστικά έσοδα τον Αύγουστο. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η εταιρεία απέσυρε χρήματα, τα οποία είχαν ήδη κατατεθεί στον λογαριασμό πληρωμών του στο YouTube.

«Θεωρούμε αυτό διακοπή της εργασιακής σχέσης», δήλωσε ο δικηγόρος του Μπερνάρδο Γκαρθία στο Reuters. Είπε, επίσης, ότι ζητάει από το δικαστήριο να χαρακτηρίσει εργασιακή τη σχέση μεταξύ του Jota και του YouTube και την ισχύουσα απόλυσή του «άδικη»

Το κανάλι του Jota αναρτά σατιρικά πολιτικά βίντεο, που δημιουργούνται με τη χρήση υλικού από επίσημα κανάλια, όπως εκείνο του κοινοβουλίου και δημοτικών αρχών. Επιπλέον, προστίθενται υπότιτλοι και ειδικά εφέ.

Ο Γκαρθία και το συνδικάτο δεν σχολίασαν τους λόγους για τους οποίους κόπηκαν τα διαφημιστικά έσοδα από το κανάλι του.

Από την πλευρά της, η Google λέει πως οι δημιουργοί περιεχομένου δεν είναι υπάλληλοι και ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση το κανάλι του Jota δεν συμμορφώθηκε με τις πολιτικές οικονομικού οφέλους του YouTube.

«Είμαστε βαθιά δεσμευμένοι στην επιτυχία των δημιουργών, για αυτό ακριβώς μοιραζόμαστε την πλειονότητα των εσόδων με εκείνους. Συγκεντρώνουμε πολλά σχόλια όταν συναντιόμαστε με εκατοντάδες δημιουργούς κάθε χρόνο. Εντούτοις, σε αντίθεση με όσα ισχυρίζονται, δεν είναι υπάλληλοι του YouTube βάσει της φύσης της σχέσης», επισημαίνει η Google Spain σε μια ανακοίνωση που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η ακροαματική διαδικασία έχει προγραμματιστεί για την 26η Ιουνίου του 2024 σε δικαστήριο της Μαδρίτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

