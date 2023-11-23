Περίπου 50 τραυματισμένα παιδιά θα μεταφερθούν από Γάζα σε τουρκικά νοσοκομεία

Η Τουρκία σχεδιάζει να απομακρύνει αύριο Παρασκευή ορισμένα τραυματισμένα ή άρρωστα παιδιά από τη Γάζα, στο πλαίσιο του τρίτου γύρου των εκκενώσεων, ανακοίνωσε απόψε ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά.

Μέχρι στιγμής η Τουρκία έχει παραλάβει 150 ανθρώπους, κυρίως καρκινοπαθείς και τους συνοδούς τους, από τη Γάζα, προκειμένου να συνεχίσουν τη θεραπεία τους σε τουρκικά νοσοκομεία.

Αυτήν την εβδομάδα απομακρύνθηκαν επίσης από τον παλαιστινιακό θύλακα περισσότεροι από 100 Τούρκοι και μέλη των οικογενειών τους.

Σε δηλώσεις που έκανε από το αεροδρόμιο της Άγκυρας, ο Κοτζά είπε ότι τρία άρρωστα παιδιά από τη Γάζα μεταφέρθηκαν σήμερα στην Τουρκία για νοσηλεία. Πρόκειται για ένα αγόρι 2 ετών και δύο κορίτσια ηλικίας 9 και 10 ετών.

Ο τρίτος γύρος, κατά τον οποίο θα απομακρυνθούν 50 άνθρωποι από τη Γάζα, καθυστέρησε λόγω προβλημάτων στην εξασφάλιση άδειας για την έξοδό τους από τον θύλακα, διευκρίνισε ο υπουργός.

Τα προβλήματα αυτά έχουν πλέον επιλυθεί και οι αρχές ολοκληρώνουν την προετοιμασία, πρόσθεσε.

«Αναμένουμε ότι η τρίτη εκκένωση θα γίνει αύριο (Παρασκευή) και θα αφορά κυρίως παιδιά και νέους ανθρώπους», είπε στους δημοσιογράφους, σημειώνοντας ότι πρόκειται κατά κύριο λόγο για τραυματίες και λίγους καρκινοπαθείς. Κανένας από τους 50 δεν είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Η Τουρκία έχει στείλει περίπου 800 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στην Αίγυπτο για τους κατοίκους της Γάζας και λέει ότι θέλει να οργανώσει ένα νοσοκομείο εκστρατείας εντός του θύλακα, κοντά στη μεθοριακή διάβαση της Ράφα. Ο Κοτζά είπε σήμερα ότι ένας συντονιστικός μηχανισμός αποτελούμενος από Τούρκους, Αιγύπτιους και Ισραηλινούς αξιωματούχους εργάζεται για να βρει την κατάλληλη τοποθεσία για αυτό το νοσοκομείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

