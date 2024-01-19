Σε ένα τεράστιο νεκροταφείο για δεκάδες χιλιάδες Ρώσους στρατιωτικούς έχει μεταβληθεί το ουκρανικό έδαφος. Μέχρι σήμερα, 19 Ιανουαρίου, έχουν γίνει γνωστά τα ονόματα 42.284 Ρώσων στρατιωτικών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο. Οι απώλειες έχουν υπολογιστεί από τον ιστότοπο Mediazona και τη ρωσική υπηρεσία του BBC σε συνεργασία με ομάδα εθελοντών. Περισσότερα από 1.600 άτομα έχουν προστεθεί στον κατάλογο των νεκρών από την προηγούμενη καταγραφή που δημοσιοποιήθηκε στις 29 Δεκεμβρίου.

Οι δημοσιογράφοι των συγκεκριμένων μέσων που συμμετέχουν στην έρευνα αναφέρουν ότι μεταξύ των νεκρών είναι 7.810 πρώην κρατούμενοι που στρατολογήθηκαν για τον πόλεμο από τις αποικίες κρατουμένων (σωφρονιστικά ιδρύματα). Οι 5.089 από τους νεκρούς ήταν επίστρατοι.

Στις 19 Ιανουαρίου επιβεβαιώθηκε ο θάνατος περισσοτέρων από 3.000 αξιωματικών του ρωσικού στρατού και άλλων μονάδων σωμάτων ασφαλείας. Οι 349 εξ αυτών είχαν τον βαθμό του συνταγματάρχη και άνω.

Οι περισσότεροι νεκροί προέρχονταν από τις περιοχές Σβερντλόφσκ, Τσελιάμπινσκ και Ροστόφ, καθώς και από τη Μπουριάτια.

Η καταγραφή των νεκρών γίνεται από ανοικτές πηγές - αναφορές τοπικών διοικήσεων, μέσων μαζικής ενημέρωσης και συγγενών των νεκρών, καθώς και από στοιχεία που προέρχονται από τα νεκροταφεία. Η ρωσική υπηρεσία του BBC σημειώνει ότι ο αριθμός των νεκρών που ταυτοποιείται κατ' αυτόν τον τρόπο δεν αντικατοπτρίζει το πραγματικό επίπεδο των απωλειών.

Η Μόσχα και το Κίεβο δεν αποκαλύπτουν τις απώλειες στον πόλεμο στην Ουκρανία, μιλώντας μόνο για τις απώλειες του εχθρού. Τα μέρη των στρατιωτικών συγκρούσεων τείνουν να υπερβάλλουν στις επιτυχίες τους και να υποβαθμίζουν τις αποτυχίες τους. Η έρευνα- καταγραφή της ρωσικής υπηρεσίας του BBC και του ιστότοπου Mediazone είναι μία από τις πιο σημαντικές ανεξάρτητες εκτιμήσεις για τον αριθμό των νεκρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

