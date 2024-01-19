ΕΕ: Συνάντηση των ΥΠΕΞ με τους ομολόγους τους από το Ισραήλ και την Παλαιστινιακή Αρχή

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα συναντηθούν τη Δευτέρα, χωριστά, με τους ομολόγους τους από το Ισραήλ και την Παλαιστινιακή Αρχή, έγινε σήμερα γνωστό από συγκλίνουσες πηγές.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ισραέλ Κατς θα συναντήσει τους Ευρωπαίους υπουργούς τη Δευτέρα το πρωί, και το απόγευμα θα είναι η σειρά του επικεφαλής της παλαιστινιακής διπλωματίας Ριάντ Αλ-Μαλίκι, διευκρίνισαν οι πηγές αυτές, προσθέτοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση μεταξύ των δυο ανδρών.

Οι 27 θέλουν να ακούσουν τους δύο άνδρες σε σχέση με τους τρόπους τερματισμού της βίας στο έδαφος της Γάζας. Η σύγκρουση μετρά ήδη χιλιάδες θύματα μετά τη χωρίς προηγούμενο επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Και άλλοι υπουργοί της περιοχής αναμένονται στις Βρυξέλλες. Οι υπουργοί της Αιγύπτου Σάμεχ Σούκρι, της Σαουδικής Αραβίας Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν και της Ιορδανίας Αϊμάν Σαφάντι καθώς και ο γενικός γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου Άχμεντ Αμπούλ Γέιτ, θα έχουν πρόγευμα εργασίας με τους Ευρωπαίους ομολόγους τους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση τάχθηκε επανειλημμένα, όπως και οι ΗΠΑ, υπέρ μιας λύσης δύο κρατών για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση και να επιστρέψει η ειρήνη.

Αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ ζήτησαν μόνιμη και άμεση εκεχειρία, όμως άλλα όπως η Γερμανία και η Ουγγαρία, αντιτίθενται, επιμένοντας στο δικαίωμα του Ισραήλ στη νόμιμη άμυνα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Κατά τη συνεδρίασή τους τη Δευτέρα, οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών της ΕΕ αναμένεται να εγκρίνουν νέες κυρώσεις κατά της Χαμάς. Αρκετά κράτη μέλη ζητούν επίσης κυρώσεις σε βάρος των εξτρεμιστών Εβραίων εποίκων στη Δυτική Όχθη, όμως αρκετές άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι πιο απρόθυμες να το κάνουν.

Στη Δυτική Όχθη, περισσότεροι από 360 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί μετά την 7η Οκτωβρίου από τον ισραηλινό στρατό ή Εβραίους έποικους, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Ο πόλεμος, που κατέστρεψε στη Λωρίδα της Γάζας και εκτόπισε περισσότερο από το 80% του πληθυσμού, ξέσπασε μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ. Κατά την επίθεση αυτή 1.140 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει επίσημων στοιχείων.

Εν είδει αντιποίνων, το Ισραήλ ορκίστηκε να εξοντώσει τη Χαμάς, η οποία πήρε την εξουσία στη Γάζα το 2007. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, 24.448 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο παλαιστινιακό έδαφος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.