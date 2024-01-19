Σκληρή γλώσσα κατά του Ισραήλ χρησιμοποίησε την Παρασκευή ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Ζοζέπ Μπορέλ, διαμηνύοντας ότι η μόνη ειρηνική λύση στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους, η οποία μπορεί να χρειαστεί να «επιβληθεί από το εξωτερικό», χωρίς τη συμφωνία της Ιερουσαλήμ.



Ο Μπορέλ, σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο του Βαγιαδολίδ στην Ισπανία, είπε ότι χωρίς διεθνή παρέμβαση, «ο φαύλος κύκλος του μίσους θα συνεχιστεί από γενιά σε γενιά», σύμφωνα με πολλά ισπανικά μέσα ενημέρωσης.



«Οι ‘’παίκτες’’ (σ.σ Ισραήλ – Παλαιστίνιοι) είναι απόλυτα ενάντιοι για να μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία αυτόνομα», είπε ο Μπορέλ. «Εάν όλοι είναι υπέρ αυτής της λύσης, η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να την επιβάλει».



Ο Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε δε πως το κράτος του Ισραήλ χρηματοδότησε τη σύσταση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στην προσπάθεια να αποδυναμώσει την Παλαιστινιακή Αρχή.



«Ναι, η Χαμάς χρηματοδοτήθηκε από την κυβέρνηση του Ισραήλ στην προσπάθεια να αποδυναμωθεί η Παλαιστινιακή Αρχή της οποίας ηγείται η Φατάχ», είπε στο Βαγιαδολίδ, χωρίς να πει περισσότερα γι' αυτή την υποτιθέμενη χρηματοδότηση.

ΗΠΑ: «Μονόδρομος η ίδρυση παλαιστινιακού κράτους»

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάθιου Μίλερ δήλωσε ότι δεν υπάρχει «κανένας τρόπος» να λυθούν οι μακροπρόθεσμες προκλήσεις ασφαλείας του Ισραήλ στην περιοχή και οι βραχυπρόθεσμες προκλήσεις της ανοικοδόμησης της Γάζας χωρίς την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους.



Η διεθνής πίεση για την προώθηση της λύσης των δύο κρατών έχει ενταθεί μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου και τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς στη Γάζα.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ο Μίλερ είπε ότι το Ισραήλ «έχει μια ευκαιρία αυτή τη στιγμή» καθώς οι χώρες της περιοχής ήταν έτοιμες να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας στο Ισραήλ.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν συνομίλησε σήμερα τηλεφωνικά με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Αυτή ήταν η πρώτη επικοινωνία που είχαν οι δύο ηγέτες από τις 23 Δεκεμβρίου, καθώς εκτιμάται ότι έχουν μια δύσκολη σχέση.

