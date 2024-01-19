Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν συνομίλησε σήμερα τηλεφωνικά με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Αυτή ήταν η πρώτη επικοινωνία που είχαν οι δύο ηγέτες από τις 23 Δεκεμβρίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, η σχέση των οποίων είναι διαβόητα δύσκολη, αναφέρθηκαν «στις τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα και το Ισραήλ» περιορίστηκε να ανακοινώσει ο Λευκός Οίκος, με την υπόσχεση ότι θα δώσει αργότερα στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες από τη συνομιλία τους.

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο Νετανιάχου αναφερόμενος στη σεναριολογία για την περίοδο μετά τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας δήλωσε πως οποιαδήποτε λύση στο ορατό μέλλον πρέπει να συμπεριλαμβάνει τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού σε όλη τη Δυτική Όχθη.

Αυτό, τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης, βρίσκεται σε απόλυτη αντίφαση με την ιδέα της δημιουργίας κυρίαρχου, ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

Μάλιστα, ο ίδιος υπογράμμισε ότι στις συνομιλίες που έχει με αντιπροσώπους της Ουάσιγκτον αποκρούει τις προσπάθειες να υπαγορευθεί οποιαδήποτε πραγματικότητα που κατ’ αυτόν θα ήγειρε απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ. «Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ πρέπει να είναι σε θέση να λέει ‘όχι’ όταν είναι απαραίτητο, ακόμα και στους καλύτερούς μας φίλους», επέμεινε ο κ. Νετανιάχου.

Πηγή: skai.gr

