Eξερράγη δευτερόλεπτα μετά την εκτόξευσή του την Τετάρτη «ο Kairos», ένας μικρός πύραυλος της Space One της Ιαπωνίας. Η εταιρεία προσπαθούσε να γίνει η πρώτη ιαπωνική εταιρεία που θα έθετε σε τροχιά δορυφόρο.

Ο πύραυλος μήκους 18 μέτρων εξερράγη δευτερόλεπτα μετά την απογείωσή του στις 11:01 π.μ. (02:01 GMT), αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο σύννεφο καπνού, μια φωτιά και θραύσματα του πυραύλου σε ζωντανή μετάδοση από τα τοπικά μέσα.

Ακολούθως, η Space One ανακοίνωσε ότι «τερμάτισε την πτήση» μετά την αποτυχημένη εκτόξευση.



Πηγή: skai.gr

