«Ένα έθνος, μία οικογένεια, μία Ρωσία»: Συναυλία στην Κόκκινη Πλατεία για τον έναν χρόνο προσάρτησης των ουκρανικών περιοχών

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα Παρασκευή στην Κόκκινη Πλατεία, στη Μόσχα, για να γιορτάσουν την πρώτη επέτειο από την προσάρτηση τεσσάρων περιοχών της Ουκρανίας.

Οι διοργανωτές μοίραζαν στο πλήθος ρωσικές σημαίες.

Απέναντι από τους θεατές, η σκηνή περιβαλλόταν από γιγαντοοθόνες που πρόβαλαν το σύνθημα «ένα έθνος, μία οικογένεια, μία Ρωσία» – όπως τιτλοφορείται και η εκδήλωση αυτή. Από πάνω υπήρχε η επιγραφή «το Ντονμπάς είναι η Νέα Ρωσία», μια αναφορά στο σχέδιο δημιουργίας μιας ρωσικής επικράτειας στη νότια και την ανατολική Ουκρανία, το οποίο καταγγέλλεται ως «ιμπεριαλιστικό» από το Κίεβο.

Red Square and Manezhnaya Square completely full of young people ahead of the “One Country, One Family, One Russia” concert celebrating the one year annexation of four Ukrainian territories. Most seem seem to be part of the youth groups Molodaya Gvardiya and Volonterskaya Rota pic.twitter.com/0gP5C6ewBX