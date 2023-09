«Στην Μάλτα υπήρξε θέληση για σοβαρή και γρήγορη αντιμετώπιση του μεταναστευτικού», δήλωσε η Μελόνι από την σύνοδο του EUMED-9 Κόσμος 19:14, 29.09.2023 linkedin

«Οι χώρες του EUMED-9 βοηθούν στο να γίνουν βήματα προόδου, τα οποία θέλουμε να μετατραπούν σε συγκεκριμένα έργα», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι