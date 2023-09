Κυνική δήλωση Πούτιν: «Ξόφλησαν» το χρέος τους οι κατάδικοι που σκοτώθηκαν στην Ουκρανία – «Όλοι κάνουμε λάθη» Κόσμος 17:24, 29.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

7

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο Πούτιν υποδέχθηκε Ρώσους στρατιώτες που διακρίθηκαν σε μάχες στην Ουκρανία - Τήρησε «ενός λεπτού σιγή στη μνήμη» των πρώην κρατουμένων που έχασαν τη ζωή τους