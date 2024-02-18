«Εντελώς εκτός λειτουργίας», έχει τεθεί το δεύτερο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Λωρίδας της Γάζας, το Νάσερ, όπως δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

«Υπάρχουν μόνο τέσσερα μέλη του προσωπικού που παρέχουν φροντίδα σε ασθενείς» στο νοσοκομείο Νάσερ στην πόλη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, εξήγησε ο Άσραφ αλ Κίντρα.

«Το ιατρικό συγκρότημα Νάσερ αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της υγειονομικής περίθαλψης στη νότια Λωρίδα της Γάζας. Η διακοπή της λειτουργίας του ισοδυναμεί με θανατική ποινή για εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους Παλαιστίνιους στη Χαν Γιούνις και τη Ράφα», υπογράμμισε ο αλ Κίντρα.

Ο ίδιος εξήγησε ότι το νοσοκομείο τέθηκε εκτός λειτουργίας λόγω της έλλειψης καυσίμων και των συγκρούσεων που μαίνονται στην περιοχή γύρω από αυτό.

Το Νάσερ ήταν μέχρι σήμερα το μεγαλύτερο εν λειτουργία νοσοκομείο της Λωρίδας της Γάζας. Αυτή την εβδομάδα βρέθηκε να πολιορκείται από τον ισραηλινό στρατό, με τις ισραηλινές δυνάμεις να πραγματοποιούν επιδρομή μέσα σε αυτό την Πέμπτη.

Στο μεταξύ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι σκότωσε δεκάδες Παλαιστίνιους μαχητές και κατέσχεσε μεγάλες ποσότητες όπλων στη διάρκεια της προηγούμενης ημέρες σε μάχες στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ επικεντρώνει τις επιχειρήσεις του στην πόλη Χαν Γιούνις, όπου, σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα ισραηλινά στρατεύματα ενεπλάκησαν σε μάχες με την υποστήριξη αρμάτων μάχης και της αεροπορίας.

«Στη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας δεκάδες τρομοκράτες εξοντώθηκαν και μεγάλες ποσότητες όπλων κατασχέθηκαν», σημείωσε ο ισραηλινός στρατός.

Οι ειδικές δυνάμεις του Ισραήλ συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους μέσα και γύρω από το νοσοκομείο Νάσερ, πρόσθεσε.

Γάζα: Τουλάχιστον 28.775 Παλαιστίνιοι νεκροί από τις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα νέο απολογισμό 28.985 νεκρών στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινιακού κινήματος.

Πρόσθεσε επίσης ότι στη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών σκοτώθηκαν 127 άνθρωποι, ενώ ακόμη 205 τραυματίστηκαν.

Οι τραυματίες από τις 7 Οκτωβρίου ανέρχονται σε 68.883.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

