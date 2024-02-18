Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διαβεβαίωσε ότι «αυτό που συμβαίνει» στην Ουκρανία είναι «ζήτημα ζωής και θανάτου» για τη χώρα του, ενώ για τη Δύση στόχος είναι «να βελτιώσει τη στρατηγική της θέση», σύμφωνα με συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Ο Πούτιν εκτίμησε ότι είναι «σημαντικό» οι Ρώσοι όπως και οι ξένοι «να κατανοήσουν το πνεύμα μας, να κατανοήσουν σε ποιο σημείο αυτά που συμβαίνουν στην Ουκρανία είναι ευαίσθητα και σημαντικά για τη χώρα μας».

«Για τη Δύση πρόκειται απλώς για βελτίωση της στρατηγικής της θέσης. Αλλά για εμάς είναι το πεπρωμένο μας, είναι ένα ζήτημα ζωής και θανάτου», τόνισε σύμφωνα με απόσπασμα της συνέντευξής του που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον δημοσιογράφο Πάβελ Ζουρούμπιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος αναφερόταν στη συνέντευξη που έδωσε στον Αμερικανό δημοσιογράφο Τάκερ Κάρλσον, την πρώτη που παραχώρησε ο Πούτιν σε δυτικό μέσο ενημέρωσης μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, και η οποία έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 200 εκατ. views στο Χ.

Στη συνέντευξη στον Κάρλσον, που διήρκεσε περισσότερες από δύο ώρες και θεωρήθηκε μήνυμα προς τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, ο Πούτιν δήλωσε ότι μια ήττα της χώρας του στην Ουκρανία είναι «αδύνατη», αν και πρόσθεσε ότι είναι έτοιμος για «διάλογο» με τη Δύση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

