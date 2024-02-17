Ομάδα Ναβάλνι: Θα διατηρήσουμε ζωντανό το όραμά του

Η ομάδα του Αλεξέι Ναβάλνι θα διατηρήσει ζωντανό το όραμά του για αλλαγή στη Ρωσία, δήλωσε σήμερα η σύμμαχος και εκπρόσωπός του Κίρα Γιάρμις, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πρακτορείο Reuters.

«Χάσαμε τον ηγέτη μας, αλλά δεν χάσαμε τις ιδέες και τις πεποιθήσεις μας», είπε η Γιάρμις, μιλώντας μέσω του Zoom, από περιοχή που δεν αποκάλυψε.

Η ομάδα, πρόσθεσε, θεωρεί τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν υπεύθυνο για τον φόνο του Ναβάλνι, όπως τον αποκάλεσε. Δεν έδωσε κάποια αποδεικτικά στοιχεία για να στηρίξει τον ισχυρισμό της, όμως υπενθύμισε ότι το 2020 ο Ναβάλνι δηλητηριάστηκε με νευροπαραλυτικό παράγοντα, σε μια απόπειρα δολοφονίας του, σύμφωνα με Δυτικούς γιατρούς.

Την εποχή εκείνη ο Πούτιν αρνήθηκε ότι το ρωσικό κράτος προσπάθησε να σκοτώσει τον Ναβάλνι, λέγοντας ότι «θα είχε τελειώσει τη δουλειά» αν ήθελε πραγματικά να τον εξοντώσει.

«Ξέραμε ότι υπήρχε κίνδυνος, ο Αλεξέι το ήξερε επίσης. Και χθες τον δολοφόνησαν, όπως σχεδίαζαν πριν από τρία χρόνια», είπε η Γιάρμις.

Η Γιάρμις κάλεσε τους ηγέτες των δυτικών χωρών «να ασκήσουν τη μέγιστη δυνατή πίεση» στον Πούτιν για τον θάνατο του Ναβάλνι και να μην διαπραγματευτούν μαζί του. Όπως είπε, ο Ναβάλνι ήταν το σύμβολο της ελπίδας ότι μια μέρα η Ρωσία «θα γινόταν μια κανονική δημοκρατική χώρα, με δίκαιες εκλογές, ανεξάρτητα δικαστήρια, ελευθεροτυπία (…) μια ειρηνική και ευημερούσα χώρα».

«Φυσικά, όλοι είναι συντετριμμένοι. Ο Αλεξέι ήταν ένας άνθρωπος που συγκέντρωνε όλες αυτές τις ιδέες και αγωνιζόταν για αυτές. Για αυτό είμαι βέβαιη ότι η κληρονομιά του δεν θα πεθάνει μαζί του και ότι οι άνθρωποι θα επιστρέψουν σε αυτές τις ιδέες», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

