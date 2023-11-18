Νετανιάχου: «Ζωντανοί - νεκροί» όλα τα μέλη της Χαμάς ακόμα και έξω από τη Γάζα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ δήλωσαν σε συνέντευξη Τύπου ότι όλα τα μέλη της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται εκτός της Λωρίδας της Γάζας, είναι «ζωντανοί-νεκροί».

«Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ ενός τρομοκράτη με καλάσνικοφ και ενός τρομοκράτη με κοστούμι», δήλωσε ο Γιοάβ Γκάλαντ κάνοντας αναφορά στον αρχηγό της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγιε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία για την απελευθέρωση ορισμένων από τους ομήρους.

Διέψευσε, δε, αναφορές ότι το Ισραήλ εξετάζει πρόταση για την απελευθέρωση τουλάχιστον 50 απαχθέντων. «Όταν η κυβέρνηση έχει κάτι να πει, οι αρχές θα το αναφέρουν», είπε.

Ο Νετανιάχου είπε ότι κάλεσε τους εκπροσώπους των οικογενειών των ομήρων σε μια συνάντηση με το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπερασπίστηκε επίσης την απόφαση του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου να επιτρέψει σε δύο βυτιοφόρα καυσίμων να εισέρχονται καθημερινά στη Γάζα, παρ' ότι αρκετοί Ισραηλινοί αξιωματούχοι επέκριναν την κίνηση.

Είπε ότι τα βυτιοφόρα θα παρέχουν μια ελάχιστη ποσότητα καυσίμου έκτακτης ανάγκης για τη λειτουργία των αντλιών ύδρευσης και λυμάτων στη Γάζα.

Διέψευσε επίσης ότι η κίνηση αυτή ήταν αλλαγή πολιτικής, λέγοντας αντ' αυτού ότι ήταν μια συγκεκριμένη και περιορισμένη λύση για την πρόληψη ασθενειών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.