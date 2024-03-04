Η υπηρεσία Πληροφοριών του στρατού της Ουκρανίας (GUR) ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα ότι προκάλεσε ζημιές σε σιδηροδρομική γέφυρα στην περιφέρεια Σαμάρα της Ρωσίας, περισσότερα από 750 χιλιόμετρα μακριά από τα ουκρανικά σύνορα, προσθέτοντας ότι με αυτό τον τρόπο θα υπάρξουν καθυστερήσεις στη μεταφορά στρατιωτικού υλικού προς τα ρωσικά στρατεύματα.

«Η GUR επιβεβαιώνει ότι η σιδηροδρομική γέφυρα πάνω από τον ποταμό Τσαπαγέφκα, στη ρωσική περιφέρεια Σαμάρα, έχει τεθεί εκτός λειτουργίας», ανακοίνωσε η υπηρεσία διευκρινίζοντας ότι προκλήθηκαν ζημιές στη γέφυρα γύρω στις 06:00 (τοπική ώρα, 04:00 ώρα Ελλάδας) από «την έκρηξη» σε ένα κομμάτι της.

💥Самара, відбувся підрив залізничого мосту.



✙ Хамелеон pic.twitter.com/fPSZAW2Yai — Serg (@NHunter007) March 4, 2024

«Η σιδηροδρομική αυτή γραμμή χρησιμοποιείται από την επιτιθέμενη χώρα για να μεταφέρει στρατιωτικό υλικό, κυρίως εκρηκτικά που παράγονται στο εργοστάσιο Πολιμέρ στην πόλη Τσαπαγέφσκ», συνέχισε η GUR στην ανακοίνωσή της, εκτιμώντας ότι η γέφυρα θα μείνει εκτός λειτουργίας «για καιρό».

Νωρίτερα σήμερα η εταιρεία διαχείρισης σιδηροδρόμων αυτής της ρωσικής περιφέρειας είχε κάνει λόγο για ένα περιστατικό, από το οποίο δεν υπήρξαν τραυματίες και το οποίο προκλήθηκε «από την παρέμβαση ατόμων που δεν διέθεταν άδεια».

«Εκρηκτικός μηχανισμός προκάλεσε ζημιές σε πυλώνα της γέφυρας» πάνω από τον ποταμό Τσαπαγέφκα στο κομμάτι που συνδέει την πόλη Ζβέζντα με το Τσαπαγέφσκ, εξήγησε πηγή της εταιρείας την οποία επικαλέστηκε το πρακτορείο TASS.

«Η κυκλοφορία των τρένων έχει ανασταλεί σε αυτό το κομμάτι», πρόσθεσε η εταιρεία διαχείρισης, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, έχουν αναφερθεί πολλές ενέργειες δολιοφθοράς στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ρωσίας, οι οποίες έχουν προκαλέσει μεταξύ άλλων και εκτροχιασμούς τρένων. Το Κίεβο έχει αναλάβει την ευθύνη για πολλές από αυτές τις ενέργειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

