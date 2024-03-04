Η πτήση της Malaysia Airlines, ενός Boeing 777, εξαφανίστηκε από τις οθόνες των ραντάρ στις 8 Μαρτίου του 2014 ενώ πετούσε από την Κουάλα Λουμπούρ στο Πεκίνο και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας.

Οι υποθαλάσσιες έρευνες των κυβερνήσεων της Αυστραλίας, της Μαλαισίας και της Κίνας ανεστάλησαν τον Ιανουάριο του 2017, καθώς οι αρχές έκριναν ότι το αεροσκάφος πιθανόν δεν βρισκόταν στη ζώνη των ερευνών που κάλυπτε μια έκταση 120.000 τετραγ. χλμ.

Ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας Ανουάρ Ιμπραχίμ δήλωσε σήμερα ότι θα «χαιρόταν να ξεκινήσουν εκ νέου» οι έρευνες για την πτήση MH370 εάν υπάρχουν «αδιάσειστα» στοιχεία, σχεδόν δέκα χρόνια μετά την εξαφάνιση του αεροσκάφους στον Ινδικό Ωκεανό.

A decade after flight famously disappeared, Malaysia may renew search for missing MH370 https://t.co/6oWBxxAbc9 — TIME (@TIME) March 4, 2024

Απαντώντας σε ερώτηση για τις έρευνες για το αεροσκάφος που εξαφανίστηκε με 239 επιβαίνοντες, ο Ιμπραχίμ δήλωσε ότι «εάν υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία ότι θα πρέπει να τις ξεκινήσουμε και πάλι, αδιαμφισβήτητα θα χαιρόμασταν να το κάναμε».«Είναι ένα θέμα που επηρεάζει τη ζωή ανθρώπων και ό,τι χρειάζεται να γίνει πρέπει να γίνει», δήλωσε ο Ιμπραχίμ, που πραγματοποιεί επίσκεψη στη Μελβούρνη της Αυστραλίας.

Από την πλευρά του, ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι, εξέφρασε τη βαθιά του «λύπη» που δεν έχει καταστεί δυνατός ο εντοπισμός του αεροσκάφους. «Καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή, κάποιοι άνθρωποι βιώνουν μια πολύ δύσκολη περίοδο διότι δεν έχουν τη βεβαιότητα που θα τους έδινε μια επιτυχής αποστολή έρευνας», δήλωσε.

Ο υπουργός Μεταφορών της Μαλαισίας Άνθονι Λοκ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «η Μαλαισία είναι αποφασισμένη να βρει το αεροσκάφος», διευκρινίζοντας ότι το «κόστος δεν αποτελεί πρόβλημα».

Δήλωσε μάλιστα ότι θα συναντούσε εκπροσώπους της εταιρίας θαλάσσιων ερευνών Ocean Infinity, που εδρεύει στο Τέξας, που πραγματοποίησε χωρίς επιτυχία τις προηγούμενες έρευνες, για να συζητήσουν μια νέα επιχείρηση.

Χθες, περίπου 500 συγγενείς και υποστηρικτές συγκεντρώθηκαν σε εμπορικό κέντρο κοντά στην πρωτεύουσα της μαλαισιανής πρωτεύουσας Κουάλα Λουμπούρ για μια «ημέρα μνήμης». Ορισμένοι συγγενείς ήρθαν από την Κίνα, απ’ όπου κατάγονταν περίπου τα δύο τρίτα των επιβατών.

Όταν η Μαλαισία ανέστειλε τις έρευνες το 2017, ειδικοί είχαν ορίσει μια άλλη πιθανή ζώνη 25.000 τετραγ. χλμ, αλλά η Αυστραλία όπως και η Μαλαισία είχαν κρίνει ότι οι πιθανότητες εύρεσης του αεροσκάφους δεν ήταν αρκετές για να επεκταθούν οι επιχειρήσεις.

Πηγή: skai.gr

