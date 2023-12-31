Για 100η χρονιά η καμπάνα του Μπιγκ Μπεν θα χτυπήσει και σήμερα τα μεσάνυχτα για τον ερχομό του νέου έτους

Είναι ένας από τους διάσημους ήχους καμπάνας στον κόσμο. Όπως συμβαίνει εδώ και εκατό χρόνια, ο εμβληματικός αυτός ήχος της καμπάνας του Μπιγκ Μπεν θα ηχήσει και σήμερα τα μεσάνυχτα για να αναγγείλει τον ερχομό του νέου έτους και ο διάσημος ήχος "bong" θα μεταδοθεί ζωντανά από το BBC, με τον...αντίλαλο να φτάνει έτσι πολύ πιο μακριά από το Λονδίνο.

Ήταν η 31η Δεκεμβρίου 1923, και ενώ πλησίαζαν τα μεσάνυχτα, όταν ένας ηχολήπτης του BBC ανέβηκε σε μια στέγη απέναντι από το βρετανικό κοινοβούλιο κρατώντας ένα μικρόφωνο για να ηχογραφήσει τον ήχο της καμπάνας του Μπιγκ Μπεν για τον ερχομό του 1924.

Έκτοτε, ο γνώριμος ήχος μεταδίδεται σε ζωντανή μετάδοση κάθε Πρωτοχρονιά. Έτσι και σήμερα μεσάνυχτα ακριβώς στο Radio 4 του BBC.

Αυτός ο μπάσος ήχος ακούγεται δύο φορές την ημέρα στο Radio 4, στις 18:00 και τα μεσάνυχτα, και επίσης στις 22:00 τις Κυριακές.

Ενώ οι Λονδρέζοι θα γιορτάζουν την Πρωτοχρονιά, ο Άντριου Στρέιντσγουεϊ, ένας 37χρονος μηχανικός ρολογιών, θα βρίσκεται στην κορυφή του Πύργου της Ελισάβετ, ο οποίος έχει ύψος 96 μέτρα όπου βρίσκεται το Μπιγκ Μπεν και τέσσερις άλλες καμπάνες.

Μαζί με δύο συναδέλφους του ωρολογοποιούς, ο Στρέιντσγουεϊ θα κάνει ελέγχους της τελευταίας στιγμής για να βεβαιωθεί ότι το ρολόι θα δείχνει «επακριβώς την ώρα μέχρι και τα ελάχιστα κλάσματα του δευτερολέπτου».

«Πιστεύω ότι υπάρχει μικρή πιθανότητα τα πράγματα να πάνε άσχημα», λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Το βασικό μέλημά μας για εκδηλώσεις όπως η Πρωτοχρονιά είναι αν (το "bong") θα ακουστεί και αν θα χτυπήσει ακριβώς στην ώρα του».

Ο ίδιος δηλώνει ενθουσιασμένος που θα βρίσκεται «δίπλα στις καμπάνες (...) όταν όλοι θα κοιτάζουν το ρολόι για την έναρξη της νέας χρονιάς».

Το Μπιγκ Μπεν βρίσκεται στην κορυφή του Πύργου της Ελισάβετ - το νέο όνομα που δόθηκε στον "Πύργο του Ρολογιού" το 2012 για να σηματοδοτήσει το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της Βασίλισσας Ελισάβετ Β' - και χτίστηκε τη δεκαετία του 1840.

Η καμπάνα ζυγίζει σχεδόν 14 τόνους.

Πριν την ανακαίνιση, οι ωρολογοποιοί ήλεγχαν την ακρίβεια της ώρας μέσω τηλεφώνων. Πλέον, το ρολόι ρυθμίζεται με GPS χάρη στο Εθνικό Εργαστήριο Φυσικής.

Ωστόσο, η μέθοδος για τη ρύθμιση του ρολογιού παραμένει παραδοσιακή: παλιά κέρματα χρησιμοποιούνται για να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν βάρος από τα γιγάντια ελατήρια του ρολογιού, για την ακρίβεια δευτερολέπτου.

«Είναι μια φανταστική δουλειά», λέει με ενθουσιασμό ο Στρέιντσγουεϊ. Όταν αυτός περπατά στο Λονδίνο, δεν μπορεί παρά να κοιτάζει το Μπιγκ Μπεν συγχαίροντας τον εαυτό του σκεπτόμενος «ναι, ακόμα λειτουργεί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.